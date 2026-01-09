Λευκός Οίκος: «Παράδειγμα της επιρροής Τραμπ», η απελευθέρωση κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ως «ένα παράδειγμα» της «επιρροής» που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές στο Καράκας, χαρακτήρισε την απελευθέρωση κρατουμένων που ανακοινώθηκε την Πέμπτη (08/01) στη Βενεζουέλα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, σε δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

