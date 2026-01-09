Premier League: Έ(Χ)ασε την ευκαιρία να ξεφύγει η Άρσεναλ, 0-0 με την Λίβερπουλ

Premier League: Έ(Χ)ασε την ευκαιρία να ξεφύγει η Άρσεναλ, 0-0 με την Λίβερπουλ

Το 0-0 στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και στη Λίβερπουλ, το πρώτο μετά από 10 χρόνια, δεν άφησε ικανοποιημένους τους γηπεδούχους, αλλά ούτε και τους φιλοξενούμενους.

Τους «κανονιέρηδες» γιατί ενώ γνώριζαν από το βράδυ της Τετάρτης (7/1) για τις απώλειες των Σίτι και Άστον Βίλα δεν κατάφεραν να βρεθούν στο +8, για τους «κόκκινους», διότι έπαιξαν ένα από τα τελευταία τους «χαρτιά» για να πλησιάσουν προς την κορυφή και να ελπίζουν…

Παρά ταύτα η Άρσεναλ παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά από 21 αγωνιστικές, ενώ η Λίβερπουλ θα συνεχίσει τη μάχη της για την έξοδο στο Champions League!

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

  • Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2
  • Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2
  • Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0
  • Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0
  • Έβερτον-Γουλβς 1-1
  • Φούλαμ-Τσέλσι 2-1
  • Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1
  • Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γ. 2-2
  • Νιούκαστλ-Λιντς 4-3
  • Άρσεναλ-Λίβερπουλ 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

  1. Άρσεναλ 49
  2. Μάντσεστερ Σίτι 43
  3. Άστον Βίλα 43
  4. Λίβερπουλ 35
  5. Μπρέντφορντ 33
  6. Νιούκαστλ 32
  7. Μάντσεστερ Γ. 32
  8. Τσέλσι 31
  9. Φούλαμ 31
  10. Σάντερλαντ 30
  11. Μπράιτον 29
  12. Έβερτον 29
  13. Κρίσταλ Πάλας 28
  14. Τότεναμ 27
  15. Μπόρνμουθ 26
  16. Λιντς 22
  17. Νότιγχαμ Φόρεστ 21
  18. Γουέστ Χαμ 14
  19. Μπέρνλι 13
  20. Γουλβς 7

