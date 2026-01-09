Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Λβιβ – Αναφορές και για χτύπημα με πύραυλο Oreshnik

Σύνοψη από το

  • Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ουκρανία, με το Κίεβο και τη Λβιβ να δέχονται πλήγματα από drones και πυραύλους.
  • Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για μπαράζ επιδρομών που προκάλεσαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.
  • Παράλληλα, σειρά εκρήξεων σημειώθηκε και στη Λβιβ, με τις αρχές να ερευνούν αναφορές για πιθανό χτύπημα με πύραυλο Oreshnik, ενώ συναγερμός βρίσκεται σε ισχύ σε όλη τη χώρα.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Λβιβ – Αναφορές και για χτύπημα με πύραυλο Oreshnik
In this photo provided by the Ukrainian Emergency Service, emergency services personnel work to extinguish a fire following a Russian rocket attack in Lviv, Ukraine, Sunday, Nov. 17, 2024. (Ukrainian Emergency Service via AP)

Νέες αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ουκρανία, με το Κίεβο και τη Λβιβ να δέχονται πλήγματα από ρωσικά drones και πυραύλους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για μπαράζ επιδρομών που προκάλεσαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε ο Κλίτσκο σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κιέβου. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, καθώς αρκετά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών.

Την ίδια ώρα, σειρά εκρήξεων σημειώθηκε και στη Λβιβ, στα δυτικά της χώρας. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε: «Υπήρξε μια σειρά από εκρήξεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνέβη, αν πρόκειται για επιθέσεις και σε ποια περιοχή». Οι αρχές της Λβιβ ερευνούν αναφορές για πιθανό ρωσικό χτύπημα με πυραύλους Oreshnik ή άλλο πυραυλικό σύστημα μεγάλης ισχύος, προκειμένου να επαληθεύσουν τις πληροφορίες.

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν προειδοποιήσει για μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση, χωρίς να προσδιορίζεται η έκτασή της. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ενδέχεται να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις πυραύλων Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ δείχνει έναν ουκρανικό πύραυλο κρουζ να πλήττει ρωσικό εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Οριόλ.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

