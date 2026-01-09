Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις με drones σε Κίεβο και Λβιβ – Αναφορές και για χτύπημα με πύραυλο Oreshnik

Νέες αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Ουκρανία, με το Κίεβο και τη Λβιβ να δέχονται πλήγματα από ρωσικά drones και πυραύλους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έκανε λόγο για μπαράζ επιδρομών που προκάλεσαν εκρήξεις και πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Όπως ανέφερε ο Κλίτσκο σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κιέβου. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, καθώς αρκετά κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών.

Την ίδια ώρα, σειρά εκρήξεων σημειώθηκε και στη Λβιβ, στα δυτικά της χώρας. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε: «Υπήρξε μια σειρά από εκρήξεις. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τι ακριβώς συνέβη, αν πρόκειται για επιθέσεις και σε ποια περιοχή». Οι αρχές της Λβιβ ερευνούν αναφορές για πιθανό ρωσικό χτύπημα με πυραύλους Oreshnik ή άλλο πυραυλικό σύστημα μεγάλης ισχύος, προκειμένου να επαληθεύσουν τις πληροφορίες.

Παράλληλα, η αμερικανική πρεσβεία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν προειδοποιήσει για μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση, χωρίς να προσδιορίζεται η έκτασή της. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε ισχύ συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σε όλη την Ουκρανία, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ενδέχεται να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις πυραύλων Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ δείχνει έναν ουκρανικό πύραυλο κρουζ να πλήττει ρωσικό εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Οριόλ.

Footage shows a Ukrainian cruise missile striking Russia’s Oryol power plant overnight. pic.twitter.com/KwZnkLyA9a — Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ