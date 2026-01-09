Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον εννέα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σε μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από την εκεχειρία του Οκτωβρίου.
  • Στο νότιο τμήμα της Γάζας, πλήγμα από drone έπληξε σκηνή σε καταυλισμό εκτοπισμένων, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, εκ των οποίων τρία παιδιά. Στο βόρειο τμήμα, ένα κορίτσι 11 ετών και ένας ενήλικας έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά περιστατικά.
  • Ο ισραηλινός στρατός εξετάζει τις πληροφορίες για τα περιστατικά, ενώ η Χαμάς δήλωσε ότι τα πλήγματα συνιστούν «σαφή ένδειξη υπαναχώρησης του Ισραήλ από τη δέσμευσής του για κατάπαυση του πυρός».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θύλακα. Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές ημέρες από τον Οκτώβριο, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στη Γάζα που λειτουργούν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, τα θύματα προέρχονται από διαφορετικά περιστατικά σε όλη την περιοχή.

Στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πλήγμα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε σκηνή σε καταυλισμό εκτοπισμένων, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων τρία παιδιά. Σε ξεχωριστό περιστατικό κοντά στη Χαν Γιούνις, ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ένα κορίτσι 11 ετών σκοτώθηκε κοντά στον καταυλισμό της Τζαμπάλια, ενώ αεροπορικό πλήγμα σε σχολικό κτήριο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ενήλικα. Παράλληλα, δύο ακόμη άνθρωποι, μεταξύ τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν σε άλλα πλήγματα, εκ των οποίων το ένα σημειώθηκε στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εξετάζει τις πληροφορίες που αφορούν τα περιστατικά. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή του είχε γνωστοποιήσει ότι προχώρησε σε «στοχευμένο πλήγμα» σε περιοχή της πόλης της Γάζας, ως απάντηση στην εκτόξευση «βλήματος».

Από την πλευρά της Χαμάς, ο εκπρόσωπος Χαζέμ Κασέμ δήλωσε ότι τα πλήγματα συνιστούν «σαφή ένδειξη υπαναχώρησης του Ισραήλ από τη δέσμευσή του για κατάπαυση του πυρός».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

