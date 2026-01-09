Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εισβάλλει με το έτσι θέλω στο σπίτι μου και στη ζωή μου»

  • Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για την προσωπική της ζωή και τη στάση της απέναντι στα δημοσιεύματα, τονίζοντας πως δεν μοιράζεται πράγματα μόνο και μόνο επειδή το απαιτεί η δημοσιότητα.
  • Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως η ιδιωτικότητά της είναι κάτι ιερό και αδιαπραγμάτευτο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εισβάλλει με το έτσι θέλω στο σπίτι μου και στη ζωή μου».
  • Η Ιωάννα Μαλέσκου υπογράμμισε πως βρίσκεται σε ισορροπία με τον εαυτό της, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας «Η Ιωάννα είναι καλά στην ψυχή της μέσα και στο σπίτι της συνεπώς».
Την Ιωάννα Μαλέσκου υποδέχθηκε ο Κωνσταντίνος Καμέας στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Status, που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο πρόγραμμα του Astra TV. Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιμετωπίζει τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς ασχολούνται με αυτήν.

Η Ιωάννα Μαλέσκου τόνισε πως αποτελεί βασική της αρχή να μη μοιράζεται πράγματα μόνο και μόνο επειδή το απαιτεί η δημοσιότητα. «Είναι βασική μου αρχή κάνοντας αυτή τη δουλειά, η οποία προφανώς συνοδεύεται από έκθεση και προβολή, να μην επικοινωνώ πράγματα γιατί πρέπει ή γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Όχι, ο κόσμος δεν πρέπει να ξέρει. Κάνουμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι θα εισβάλλει κάποιος στο σπίτι μου και στη ζωή μου. Σε όποια φάση της ζωής μου κι αν βρισκόμουν το είχα αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε πως η ιδιωτικότητά της είναι κάτι ιερό και αδιαπραγμάτευτο. «Αυτό για μένα είναι απαράβατος κανόνας και φυσικά τον τηρώ και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι κρύβομαι ή αν κάτι θέλω να το επικοινωνήσω, δεν θα το μοιραστώ, αλίμονο, κανονικός άνθρωπος είμαι. Αλλά δεν θα προβάλλω, δεν θα πουλήσω, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να εισβάλλει με το έτσι θέλω επιβάλλοντας μου να απαντήσω, να σχολιάσω και να πω κάτι για το σπίτι μου και τη ζωή μου. Αυτό είναι το Α και το Ω μου».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Μαλέσκου υπογράμμισε πως βρίσκεται σε ισορροπία με τον εαυτό της και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην προσωπική της ζωή. «Η Ιωάννα είναι καλά στην ψυχή της μέσα και στο σπίτι της συνεπώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο χαίρομαι όταν με ρωτήσουν ή ενδιαφερθούν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν, γιατί αυτοί που είναι στο στενό μου περιβάλλον γνωρίζουν πολύ καλά αν είμαι ή αν δεν είμαι καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

