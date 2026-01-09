Συρία: Έκκληση του απεσταλμένου των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στο Χαλέπι

  • Να σταματήσουν άμεσα οι σφοδρές συγκρούσεις που μαίνονται στο Χαλέπι, στον βορρά της Συρίας, ζήτησε ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, καλώντας τον συριακό στρατό και τους Κούρδους μαχητές να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός.
  • Οι αιματηρές μάχες έχουν οδηγήσει χιλιάδες Κούρδους στους δρόμους, ενώ υπάρχει φόβος πως η κρίση μπορεί να πάρει περιφερειακές διαστάσεις, με την Τουρκία να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει τη συριακή κυβέρνηση και το Ισραήλ να τάσσεται στο πλευρό των Κούρδων.
  • Ο Τομ Μπαράκ απηύθυνε επείγουσα έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι «η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών πρέπει να τεθεί πάνω από κάθε άλλη σκέψη» και ζητώντας διάλογο και αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
FILE - U.S. Ambassador to Turkey and Special Envoy to Syria Tom Barrack speaks during a press conference after he and other U.S. senators met with the Lebanese President Joseph Aoun, at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Aug. 26, 2025. (AP Photo/Hussein Malla, File)

Να σταματήσουν άμεσα οι σφοδρές συγκρούσεις που μαίνονται στο Χαλέπι, στον βορρά της Συρίας, ζήτησε ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, καλώντας τον συριακό στρατό και τους Κούρδους μαχητές να προχωρήσουν σε κατάπαυση του πυρός. Οι αιματηρές μάχες έχουν οδηγήσει χιλιάδες Κούρδους στους δρόμους, ενώ υπάρχει φόβος πως η κρίση μπορεί να πάρει περιφερειακές διαστάσεις, με την Τουρκία να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει τη συριακή κυβέρνηση και το Ισραήλ να τάσσεται στο πλευρό των Κούρδων.

Ο Τομ Μπαράκ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απηύθυνε επείγουσα έκκληση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι «η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών πρέπει να τεθεί πάνω από κάθε άλλη σκέψη». Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους «παρακολουθούν την κατάσταση με έντονη ανησυχία» και είναι έτοιμοι να συνδράμουν στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στα κυβερνητικά στρατεύματα και τις κουρδικές δυνάμεις, στις οποίες συμμετέχουν και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

«Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση προς την ηγεσία της συριακής κυβέρνησης, τις ΣΔΔ, τις τοπικές αρχές στις κουρδικές περιοχές και όλους τους ένοπλους παράγοντες επί του πεδίου: σταματήστε τις εχθροπραξίες, μειώστε αμέσως τις εντάσεις και δεσμευτείτε για αποκλιμάκωση», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο μήνυμά του, ζητώντας να προχωρήσουν όλες οι πλευρές σε διάλογο και αυτοσυγκράτηση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

