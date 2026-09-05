Ουκρανία: Ρωσικές επιδρομές σε αεροδρόμια καταγγέλλει ο Ζελένσκι – 5 νεκροί από πλήγμα σε εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμια στο Κίεβο και το Μπορίσπιλ, τα οποία χαρακτήρισε αντίδραση στην επικείμενη επίσκεψη Αμερικανών διαπραγματευτών. Παράλληλα, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικό πλήγμα σε εργοστάσιο χάλυβα στην περιφέρεια του Ντνίπρο, ενώ αναφέρθηκαν πέντε νεκροί και στο Λουγκάνσκ από ουκρανικά πλήγματα.

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Διεθνή Νέα

(Φωτογραφία από την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας/Telegram)
(Φωτογραφία από την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας/Telegram)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα σε αεροδρόμια του Κιέβου και του Μπορίσπιλ, τα οποία χαρακτήρισε «αντίδραση στις συζητήσεις και τις προετοιμασίες για την πιθανότητα, η αμερικανική πλευρά να χρησιμοποιήσει ένα αεροσκάφος» για την αναμενόμενη επίσκεψη Αμερικανών διαπραγματευτών.
  • Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου σε ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα στην ανατολική περιφέρεια του Ντνίπρο, προκαλώντας καταστροφές και διακοπή λειτουργίας.
  • Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, θα συναντηθεί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατά την άφιξή τους σήμερα στη Μόσχα.

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Νέα πλήγματα από τις ρωσικές δυνάμεις δέχθηκαν αεροδρόμια στο Κίεβο καθώς και στη γειτονική πόλη Μπορίσπιλ, όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

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Παρότι ο ουκρανικός εναέριος χώρος παραμένει κλειστός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως εξετάζεται η πιθανότητα, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους, αύριο στο Κίεβο.

«Ξεκάθαρα αυτά τα πλήγματα της Ρωσίας κατά αεροδρομίων, αποτελούν αντίδραση στις συζητήσεις και τις προετοιμασίες για την πιθανότητα, η αμερικανική πλευρά να χρησιμοποιήσει ένα αεροσκάφος για να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Κιέβου ή στο αεροδρόμιο της πόλης Μπορίσπιλ» ανέφερε ο Ζελένσκι. «Ρωσικά drones ιρανικής κατασκευής Shahed, στο πλαίσιο αντίδρασης στην αμερικανική διπλωματία» τονίζει.

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Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου σε ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής χάλυβα στην ανατολική περιφέρεια του Ντνίπρο. Το χτύπημα προκάλεσε καταστροφές σε υποδομές παραγωγής και άλλες εγκαταστάσεις, με συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Metinvest.

«Αυτή είναι μία ακόμη επίθεση στις υποδομές του εργοστασίου παραγωγής χαλκού Metinvest, αποτελώντας ακόμη μία απόδειξη των συστηματικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της ουκρανικής βιομηχανικής βάσης», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η εταιρία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το εργοστάσιο Kamet Steel παρήγαγε χυτοσίδηρο και χάλυβα, για αποκλειστική πολιτική χρήση.

Πέντε νεκροί στην ουκρανική περιφέρεια του Λουγκάνσκ

Πέντε νεκροί και πέντε τραυματίες από ουκρανικά πλήγματα κατά το τελευταίο 24ωρο στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας του Λουγκάνσκ που ελέγχεται από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Λεονίντ Πάσετσνικ, κυβερνήτης της αναφερόμενης περιφέρειας, που έχει διοριστεί από τη Ρωσία.  Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει την αναφορά.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν, Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ θα συναντηθεί με τους ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ κατά την άφιξή τους σήμερα στη Μόσχα, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, δύο πηγές με γνώσει των λεπτομερειών της επίσκεψης των δύο διαπραγματευτών των ΗΠΑ.

Ο Ντμίτριεφ είχε δηλώσει στο Reuters τον Ιούνιο, ότι διατηρούσε επικοινωνία με Αμερικανούς διαπραγματευτές στη διάρκεια μιας παύσης των επισκέψεών τους στη Ρωσία, ενώ ο ίδιος συμμετείχε σε προηγούμενες συναντήσεις τους με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος είχε έναν ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την αναστολή εφαρμογής των αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, φέτος.

 

 

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