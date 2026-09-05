ΔΕΘ 2026: «Για δώσ’ του ρακέτα» – Βίντεο με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Παπαθανάση να παίζουν πινγκ πονγκ

Οι Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπαθανάσης βρήκαν λίγα λεπτά για χαλάρωση εν μέσω της 90ής ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, αναμετρώμενοι σε ένα φιλικό παιχνίδι πινγκ πονγκ. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αναδείχθηκε τελικά νικητής σε αυτή την αναμέτρηση, όπως καταγράφηκε σε βίντεο έξω από το Περίπτερο 16.

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ΔΕΘ: Γεωργιάδης - Παπαθανάσης παίζουν πινγκ πονγκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς της 90ής ΔΕΘ, με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Νίκο Παπαθανάση να βρίσκουν λίγα λεπτά για χαλάρωση παίζοντας πινγκ πονγκ.
  • «Για δώσ’ του ρακέτα», ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας, με τον Νίκο Παπαθανάση λίγο αργότερα να αποδέχεται την πρόκληση.
  • Στο φιλικό ματς, οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι δοκίμασαν τις ικανότητές τους, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών να αναδεικνύεται τελικά νικητής.

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Η Θεσσαλονίκη κινείται στους ρυθμούς της 90ής ΔΕΘ και οι Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκος Παπαθανάσης βρήκαν λίγα λεπτά για χαλάρωση.

Αυτή τη φορά, δεν χρειάστηκε να ανοίξουν φακέλους και σημειώσεις, αλλά να πιάσουν τις ρακέτες και να αναμετρηθούν στο πινγκ πονγκ.

«Για δώσ’ του ρακέτα», ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας, με τον Νίκο Παπαθανάση λίγο αργότερα να αποδέχεται την πρόκληση, όπως φαίνεται σε βίντεο του Status FM έξω από το Περίπτερο 16.

Οι δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι δοκίμασαν τις ικανότητες στο τραπέζι, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών να αναδεικνύεται τελικά νικητής σε αυτό το φιλικό ματς.

Δείτε το βίντεο:

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