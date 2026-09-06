Υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδνες – Παραμένουν στην περιοχή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού, γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 6/9.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία και επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης, ο Δήμος Ωρωπού συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).