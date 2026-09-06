Υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδνες – Παραμένουν στην περιοχή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού, γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 6/9, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 135 πυροσβέστες, εθελοντές, εναέρια μέσα και υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού, επιχειρούν σε καπνογόνα σημεία, ενώ νωρίτερα είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για την ευρύτερη περιοχή.

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Φωτιά στις Αφίδνες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού, γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 6/9.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, καθώς και 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση.
  • Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού, γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 6/9.

Φωτιά στις Αφίδνες: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία και  επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης, ο Δήμος Ωρωπού συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

 

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