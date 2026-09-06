Θανατηφόρο τροχαίο στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κομοτηνή, όταν ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Θάσου και Κουρτίδου λίγο πριν από τις 6 το πρωί, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.