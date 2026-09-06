Θανατηφόρο τροχαίο στην Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μηχανής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κομοτηνή, όταν ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
  • Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Θάσου και Κουρτίδου, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.
  • Ο 22χρονος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο Κομοτηνής, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κομοτηνή, όταν ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Θάσου και Κουρτίδου λίγο  πριν από τις 6 το πρωί, όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 60χρονος.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.

 

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