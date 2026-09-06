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Φωτιά στη Σκιλλουντία Ηλείας: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Νέα φωτιά στην Ηλεία – Καίγεται χαμηλή βλάστηση στην Πηνεία

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) στην Πηνεία Ηλείας, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση. Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 25 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη, με την συνδρομή του Δήμου Ήλιδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ για τη διερεύνηση των αιτίων έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ηλεία, στην Πηνεία, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση.
  • Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 6 αεροσκάφη. Ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδράμουν με υδροφόρες και μηχανήματα.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτίων κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) στην Ηλεία, αυτή τη φορά στην Πηνεία, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας – Σηκώθηκαν και 6 αεροσκάφη

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

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