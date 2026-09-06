Νέα φωτιά στην Ηλεία – Καίγεται χαμηλή βλάστηση στην Πηνεία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (6/9) στην Ηλεία, αυτή τη φορά στην Πηνεία, όπου καίγεται χαμηλή βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ήλιδας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά: