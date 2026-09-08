Συνάντηση Μητσοτάκη με Αλ Σίσι στο Ελ Αλαμέιν: Τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο

Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, οι περιφερειακές εξελίξεις και ο κρίσιμος ρόλος της ενέργειας βρέθηκαν στο επίκεντρο της άτυπης Τριμερούς Συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Ελ Αλαμέιν, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική συνεργασία των τριών χωρών, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί σημαντικά, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων και προκλήσεων.

Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς και τριμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τα ενεργειακά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα και, μέσω αυτής, με την ευρωπαϊκή αγορά.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – αλ Σίσι

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πριν από την έναρξη της Τριμερούς, ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στο αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Ενέργειας της Αιγύπτου, γεγονός που αποτυπώνει και τη βαρύτητα που δίνεται στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, μέσω του οποίου θα μπορεί να μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Στο τραπέζι και η Μονή Σινά

Ιδιαίτερη θέση στις συνομιλίες αναμενόταν να έχει και το ζήτημα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αιγύπτου σχετικά με το νομικό πλαίσιο που θα διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής. Το θέμα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις και αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο των επαφών των ηγετών.

«Μήνυμα» στρατηγικής συνεργασίας

Η σημερινή Τριμερής αποτελεί, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, ακόμη μία επιβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχει οικοδομηθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

Η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνάντηση, με χαρακτηριστικές να είναι οι εικόνες από τη διαδρομή προς το αεροδρόμιο του Ελ Αλαμέιν, όπου είχαν τοποθετηθεί αφίσες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις ανακοινώσεις για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας, αλλά και στις τοποθετήσεις τους για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.