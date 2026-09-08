Μέγαρα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που έκλεβε αυτοκίνητα και τα έσπαγε για… ανταλλακτικά – 2 συλλήψεις

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που είχε ως αντικείμενο την κλοπή οχημάτων και τη μετέπειτα διάλυσή τους, με σκοπό την πώληση των εξαρτημάτων τους ως ανταλλακτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 23 και 26 ετών, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (5/9) σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Νέα Πέραμο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Η δράση της εγκληματικής ομάδας

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα δύο άτομα φέρεται να είχαν συστήσει και ενταχθεί, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στις κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων.

Τα κλεμμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταφέρονταν στη συνέχεια στο συνεργείο, όπου γινόταν η κοπή και διάλυσή τους. Στόχος ήταν τα εξαρτήματα και τα επιμέρους μέρη των οχημάτων να διατίθενται στη συνέχεια προς πώληση σε πολίτες ως ανταλλακτικά.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον τη συνολική δράση της ομάδας και το εύρος των κλοπών που ενδέχεται να συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τρία κλεμμένα οχήματα στο συνεργείο

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στον χώρο του συνεργείου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τρία κλεμμένα οχήματα.

Τα οχήματα πρόκειται να αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε εξοπλισμός που, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να συνδεόταν με τη διάλυση των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν:

επαγγελματικά εργαλεία κοπής και διάλυσης οχημάτων,

πλήθος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας,

ένα κλεμμένο δελτίο στάθμευσης ΑμεΑ,

μία κυνηγετική καραμπίνα.

Τα ευρήματα κατασχέθηκαν και εντάχθηκαν στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση.

Η δικογραφία σε βάρος των δύο συλληφθέντων

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να διέπραττε διακεκριμένες κλοπές οχημάτων.

Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποτύπωση της δράσης της εγκληματικής ομάδας.