Εύβοια: Σύλληψη για φωτιά στον Αετό Καρύστου

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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη (8/9) στην Κάρυστο, στην περιοχή του Αετού, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, για τη φωτιά συνελήφθη άνδρας στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας ως φερόμενος υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία φέρεται να εκδηλώθηκε μετά από εργασίες καθαρισμού οικοπέδου.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.