Εύβοια: Σύλληψη για φωτιά στον Αετό Καρύστου

Στην Κάρυστο, στην περιοχή του Αετού, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σήμερα Τρίτη (8/9), για την οποία συνελήφθη ένας άνδρας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ως φερόμενος υπαίτιος. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε μετά από εργασίες καθαρισμού οικοπέδου, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

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φωτιά - Κάρυστος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε στην Κάρυστο, στην περιοχή του Αετού, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.
  • Για την πυρκαγιά συνελήφθη άνδρας ως φερόμενος υπαίτιος, η οποία φέρεται να εκδηλώθηκε μετά από εργασίες καθαρισμού οικοπέδου.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα Τρίτη (8/9) στην Κάρυστο, στην περιοχή του Αετού, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, για τη φωτιά συνελήφθη άνδρας στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας ως φερόμενος υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς, η οποία φέρεται να εκδηλώθηκε μετά από εργασίες καθαρισμού οικοπέδου.

Φωτιά στον Αετό Καρύστου

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

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