ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Οι κοινές δηλώσεις των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου

Δείτε απευθείας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και του Νίκου Χριστοδουλίδη από την Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός έφθασε σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και αμέσως μετά οι δύο ηγέτες είχαν συνάντηση. Η ανάδειξη της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου βρίσκεται στο επίκεντρο των διμερών επαφών.

Της διμερούς συνάντησης ακολούθησε η τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ στη συνέχεια είναι προγραμματισμένες δηλώσεις στον Τύπο.