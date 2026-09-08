ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Οι κοινές δηλώσεις των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου

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Πολιτική

τριμερής Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος
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Δείτε απευθείας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και του Νίκου Χριστοδουλίδη από την Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός έφθασε σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και αμέσως μετά οι δύο ηγέτες είχαν συνάντηση. Η ανάδειξη της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Αιγύπτου βρίσκεται στο επίκεντρο των διμερών επαφών.

Της διμερούς συνάντησης ακολούθησε η τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, ενώ στη συνέχεια είναι προγραμματισμένες δηλώσεις στον Τύπο.

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