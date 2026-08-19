Ουκρανία: Νέοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας εν μέσω νέου σκανδάλου διαφθοράς στο Προεδρικό Γραφείο

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Ραγδαίες εξελίξεις συγκλονίζουν την Ουκρανία, καθώς την ίδια ώρα που το κοινοβούλιο ενέκρινε τους νέους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, η ηγεσία της χώρας έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμη υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει τον στενό πυρήνα του Προεδρικού Γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Διορισμός νέων υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας

Παρά τις έντονες συζητήσεις και τις αντιδράσεις των προηγούμενων ημερών, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε τις προτάσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις θέσεις των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας.

Ο Αντρίι Σίμπιχα και ο Γεβγένι Χμάρα υπερψηφίστηκαν από τους βουλευτές, με την υποψηφιότητα του Χμάρα να λαμβάνει 312 θετικές ψήφους.



Ο Ζελένσκι αντέδρασε άμεσα στη ψηφοφορία μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Είμαι ευγνώμων στους βουλευτές για την υποστήριξη του Αντρίι Σίμπιχα για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας και του Γεβγένι Χμάρα για τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας».

I am grateful to the MPs for supporting Andrii Sybiha for the position of Minister of Foreign Affairs of Ukraine and Yevhenii Khmara for the position of Minister of Defense of Ukraine. The tasks for both ministers are absolutely clear: Ukraine needs more strength. And it will… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2026



«Τα καθήκοντα και για τους δύο υπουργούς είναι απολύτως σαφή: Η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερη ισχύ. Και θα την έχει. Δόξα στην Ουκρανία!»

Το προφίλ του νέου υπουργού Άμυνας

Ο Γεβγένι Χμάρα είναι υποστράτηγος της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε ειδικές επιχειρήσεις.

Υπηρέτησε αρχικά στο Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων «Omega» της Εθνικής Φρουράς και, από το 2011, εργάζεται στο Κέντρο Ειδικών Επιχειρήσεων «A» της SBU, γνωστότερο ως «Alpha».

Ο Χμάρα εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού υπουργού Άμυνας από τις 20 Ιουλίου, αντικαθιστώντας τον Μιχαΐλο Φέντοροφ, η αποπομπή του οποίου είχε πυροδοτήσει κύμα διαδηλώσεων στους δρόμους της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

From Alpha and long-range strikes deep inside Russia to the defense minister’s chair: who is Yevhen Khmara? Khmara is a major general and a career special forces officer. Since 2011, he served in the SBU’s Special Operations Center “A” and later went on to lead Alpha. After the… https://t.co/2nGdI1d4zf pic.twitter.com/2XBL3MXtJ7 — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026



Ο διορισμός του είχε εγείρει νομικά ζητήματα, καθώς ο Νόμος για την Εθνική Ασφάλεια της Ουκρανίας απαιτεί ο υπουργός Άμυνας και οι αναπληρωτές του να είναι πολίτες (ιδιώτες).

Αυτό σήμαινε ότι ο Χμάρα, ως εν ενεργεία στρατιωτικός, έπρεπε να παραιτηθεί από τη στρατιωτική του υπηρεσία προτού οριστικοποιηθεί ο διορισμός του, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει αβεβαιότητα για το αν τελικά θα προτεινόταν.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υποψηφιότητάς του στη Βουλή, ο Χμάρα δήλωσε στους βουλευτές: «Στέκομαι ενώπιόν σας ως πολίτης, αποστρατευμένος από τη στρατιωτική υπηρεσία».

Ukraine’s Defense Minister Yevhen Khmara says a mobilization plan is already being developed with Drapatyi and the General Staff. He said the decision on mobilization must be comprehensive and will depend on the situation in the military as well as the further plan for conducting… pic.twitter.com/tKOK5cXB5R — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 19, 2026



Ο Χμάρα είναι ο πέμπτος ΥΠΑΜ από την έναρξη της εισβολής πλήρους κλίμακας από τη Ρωσία, διαδεχόμενος τους Ολέκσι Ρέζνικοφ (έως τον Σεπτέμβριο 2023), Ρουστέμ Ουμέροφ (έως τον Ιούλιο 2025), Ντενίς Σμιχάλ (έως τον Ιανουάριο 2026) και Μιχαΐλο Φεντόροφ, που παρέμεινε στη θέση για περίπου έξι μήνες.

Σύμφωνα με το μέσο Espresso, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες σε ανοιχτές πηγές για τον τόπο γέννησης, την εκπαίδευση ή το οικογενειακό υπόβαθρο του Χμάρα. Ωστόσο, από συνέντευξη με την Αμερικανίδα blogger και πολιτική σχολιάστρια Λόρα Λούμερ, είναι γνωστό ότι έχει δύο γιους, ηλικίας 11 και 9 ετών.

Αποπομπή της αναπληρώτριας επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου

Παράλληλα, ο Ζελένσκι απομάκρυνε την αναπληρώτρια επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, Ιρίνα Μούντρα, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα.

Αν και στο διάταγμα δεν αναφέρθηκε επίσημα ο λόγος της αποπομπής, οι αρχές διαφθοράς της Ουκρανίας είχαν ανακοινώσει νωρίτερα την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στην οποία συμμετείχε ανώτερος αξιωματούχος της προεδρίας.

Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) διεξάγει έρευνες στις κατοικίες της Μούντρα και του βουλευτή Βαντίμ Στόλαρ.

The National Anti-Corruption Bureau (NABU) is searching the premises of Iryna Mudra, a presidential deputy chief of staff, and Vadym Stolar, a member of parliament, a law enforcement source familiar with the investigation told the Kyiv Independent on Aug. 19.… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 19, 2026



Ο Στόλαρ επιβεβαίωσε τις έρευνες με ανάρτησή του στο Facebook: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η NABU διεξάγει έρευνες στο σπίτι μου. Συνεργάζομαι πλήρως με το γραφείο και δεν παρακωλύω με κανέναν τρόπο το έργο των αρχών επιβολής του νόμου».

Έρευνες διεξάγονται επίσης σε χώρους που συνδέονται με τον πρώην βουλευτή Μαξίμ Μικιτάς και την κρατική τράπεζα Sense Bank.

Σε ανακοίνωσή του, η NABU ανέφερε: «[Διεξάγεται] ειδική επιχειρησιακή δράση για την αποκάλυψη εγκληματικής οργάνωσης της οποίας ηγούνται ένας εν ενεργεία και ένας πρώην Ουκρανός βουλευτής και στην οποία εμπλέκονται ανώτεροι αξιωματούχοι από το Γραφείο του Προέδρου».

Σύμφωνα με τη NABU, οι ύποπτοι κατηγορούνται για ξέπλυμα χρημάτων ύψους περίπου 2,89 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατατέθηκαν ως εγγύηση για ύποπτο στην επιχείρηση «Μίδας».

Το σκάνδαλο «Μίδας» και η εμπλοκή της Sense Bank

Βάσει διαρροών από εντάλματα έρευνας που δημοσιοποίησαν οι βουλευτές Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ και Ολέκσι Χοντσαρένκο -και η αυθεντικότητά τους επιβεβαιώθηκε από πηγές των αρχών-, η Sense Bank χρησιμοποιήθηκε ως δίαυλος για τη μεταφορά μέρους των χρημάτων της εγγύησης του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και Ενέργειας, Χέρμαν Χαλουστσένκο.

Ο Χαλουστσένκο κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και οργανωμένο έγκλημα σε ένα σκάνδαλο διαφθοράς ύψους περίπου 86,17 εκατομμύρια ευρώ γύρω από τον κρατικό μονοπωλιακό κολοσσό Energoatom — πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα διαφθοράς κατά τη διάρκεια της θητείας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι ερευνητές συνδέουν στελέχη της Sense Bank με τη διοργάνωση αυτών των συναλλαγών και την πιθανή παράκαμψη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Επιπλέον, στα εντάλματα αναφέρεται ότι η Μούντρα αναμενόταν να κανονίσει τη συγκέντρωση των 150 εκατομμυρίων γρίβνα (2,89 εκατομμύρια ευρώ) για την εγγύηση του Χαλουστσένκο, ενώ άτομα -που δεν έχουν κατονομαστεί- από το Προεδρικό Γραφείο της είχαν αναθέσει να θέσει τη Sense Bank υπό τον έλεγχο του Γραφείου του Προέδρου, ώστε να αποτραπεί ο έλεγχός της από άλλους κυβερνητικούς φορείς.