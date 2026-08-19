ΝΑΤΟ: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε όλους τους συμμάχους» – Η απάντηση στα ιρανικά σχέδια για χτυπήματα στην Ευρώπη

Το ΝΑΤΟ αντέδρασε άμεσα στις αποκαλύψεις για ιρανικούς σχεδιασμούς χτυπημάτων στην Ευρώπη, τονίζοντας την ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλα τα κράτη μέλη και την αποτελεσματικότητα της αμυντικής του διάταξης. Οι αποκαλύψεις των Financial Times αναφέρουν πιθανούς στόχους αμερικανικών υποδομών σε Βουλγαρία και Κύπρο, ενώ η Ελλάδα έχει θέσει σε ετοιμότητα τις δυνάμεις της, εξετάζοντας ενίσχυση στη Σούδα και την Κύπρο, καθώς και συνδρομή στη Βουλγαρία.

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Διεθνή Νέα

NATO Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στις αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς του Ιράν, με αξιωματούχο να τονίζει ότι η Συμμαχία είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί όλα τα κράτη μέλη».
  • Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times φέρει την Τεχεράνη να εξετάζει σενάρια επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο τη Βουλγαρία και την Κύπρο.
  • Οι εξελίξεις έχουν θέσει σε ετοιμότητα και την ελληνική πλευρά, η οποία εξετάζει την ενίσχυση της Σούδας, διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Κύπρο και σχεδιάζει συνδρομή στη Βουλγαρία.

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Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στις αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς του Ιράν, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική διάταξη της Συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, «έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη μέλη».

FT: Το Ιράν σχεδιάζει χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές στην Ευρώπη – Στο στόχαστρο Κύπρος και Βουλγαρία

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο φέρει το Ιράν να σταθμίζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση κλιμάκωσης, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ τόνισε: «Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν οι αεράμυνες του ΝΑΤΟ ανέκοψαν με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους με κατεύθυνση την Τουρκία από το Ιράν σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, η στάση αποτροπής και άμυνας που διατηρούμε είναι ισχυρή και αποτελεσματική».

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα των FT

Νωρίτερα, το βρετανικό Μέσο αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη εξετάζει σενάρια επιθέσεων κατά αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Απειλές Ιράν: Από την Κάρπαθο στην Κρήτη οι Patriot – ΚΥΣΕΑ για τη Βουλγαρία, σε ετοιμότητα για την Κύπρο

Στο στόχαστρο των ιρανικών σχεδιασμών φέρονται να βρίσκονται η Βουλγαρία, η οποία παρέχει διευκολύνσεις σε αμερικανικά αεροσκάφη, καθώς και η Κύπρος, που φιλοξενεί βρετανικές βάσεις.

Τα μέτρα της Αθήνας

Όπως αποκάλυψε το enikos.gr, οι εξελίξεις αυτές έχουν θέσει σε ετοιμότητα και την ελληνική πλευρά.

  • Ενίσχυση της Σούδας: Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μετακίνηση συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, προκειμένου να θωρακιστεί η αμερικανική βάση στη Σούδα.
  • Παρουσία στην Κύπρο: Οι ελληνικές δυνάμεις στο νησί διατηρούνται σε ισχυρή διάταξη, ενώ υπάρχουν έτοιμα σχέδια περαιτέρω ενίσχυσής τους.
  • Συνδρομή στη Βουλγαρία: Το ΚΥΣΕΑ αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο μετακίνησης Patriot στη Θράκη για την κάλυψη της Βουλγαρίας, εφόσον υποβληθεί επίσημο αίτημα από τη Σόφια.

 

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