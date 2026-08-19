Απειλές Ιράν: Από την Κάρπαθο στην Κρήτη οι Patriot – ΚΥΣΕΑ για τη Βουλγαρία, σε ετοιμότητα για την Κύπρο

Tο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας, ενώ διατηρούνται ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο με σχέδια ενίσχυσης. Το ΚΥΣΕΑ θα εξετάσει την προστασία της Βουλγαρίας, με πιθανή μετακίνηση Patriot στη Θράκη εφόσον ζητηθεί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με έκτακτη απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας.
  • Το Ιράν σχεδιάζει αντίποινα διευρύνοντας το γεωγραφικό πεδίο σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, με τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη βάση της Σούδας να βρίσκονται στο στόχαστρο.
  • Ισχυρές ελληνικές δυνάμεις παραμένουν στην Κύπρο με σχέδια ενίσχυσης, ενώ για τη Βουλγαρία εξετάζεται μετακίνηση Patriot στη Θράκη μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με έκτακτη απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΑ εξετάζεται η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας. Παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο ενώ ήδη υπάρχουν σχέδια ενίσχυσης ενώ στο ΚΥΣΕΑ θα αποφασιστεί η προστασία της Βουλγαρίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ενώ το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή παραμένει ανοιχτό, το Ιράν σχεδιάζει αντίποινα διευρύνοντας το γεωγραφικό πεδίο σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στο στόχαστρο βρίσκονται υποδομές σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, καθώς και η διαταραχή υποθαλάσσιων καλωδίων στα Στενά του Ορμούζ, με σκοπό την αύξηση του κόστους για τις ΗΠΑ σε περίπτωση επέκτασης της σύγκρουσης. Παράλληλα, από το στόχαστρο των Ιρανών, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, δεν ξεφεύγει ούτε η βάση της Σούδας, που χρησιμοποιείται κυρίως από τον 6ο Στόλο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, με έκτακτη απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΑ εξετάζεται η μετακίνηση τη πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας.

Σε ό, τι αφορά την Κύπρο, παραμένουν οι ισχυρές δυνάμεις, δηλαδή η παρουσία φρεγάτας με 4 μαχητικά ενώ ήδη έχουν καταρτιστεί σχέδια για την αποστολή επιπλέον δυνάμεων καθώς και ευρωπαϊκή συνδρομή σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.

Για τη Βουλγαρία, που επίσης έχει μπει στο στόχαστρο των ιρανικών δυνάμεων σύμφωνα με τους FT, πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι θα υπάρξει εκ νέου μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot προς την Θράκη μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, σε περίπτωση που το αιτηθεί η Σόφια.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times, το ιρανικό καθεστώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο διενέργειας πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων επί ευρωπαϊκού εδάφους, εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει τις απειλές του για νέα επιθετικά χτυπήματα.

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