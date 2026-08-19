Χαλκιδική: Ομάδα ατόμων επανατοποθέτησε τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που είχε αφαιρέσει συνεργείο του Δήμου Πολυγύρου

Ομάδα ατόμων επανατοποθέτησε περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής Χαλκιδικής, μία ημέρα αφότου συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου τις είχαν αφαιρέσει σε επιχείρηση απελευθέρωσης κοινόχρηστου χώρου. Οι ομπρέλες είχαν τοποθετηθεί μόνιμα, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση, με καταγγελίες να αναφέρουν ότι ανήκουν σε ιδιοκτήτες που τις προσφέρουν ως «πακέτο» σε ενοικιαστές.

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Κοινωνία

Ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ομάδα ατόμων επανατοποθέτησε σήμερα το πρωί (19/8/2026) τις 100 ομπρέλες που είχαν «ξηλωθεί» χθες (18/8/2026) στον δήμο Πολυγύρου.
  • Ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική είχε στήσει επιχείρηση νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/8) για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες.
  • Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν ότι εκείνοι που βάζουν τις ομπρέλες είναι όσοι έχουν σπίτια στην περιοχή και τα νοικιάζουν, προσφέροντας ένα «πακέτο» δωματίου μαζί με «μόνιμη θέση» στην παραλία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ιδιαίτερη εξέλιξη, προέκυψε στο θέμα με τις «μόνιμες» ομπρέλες, στο δήμο Πολυγύρου. Σήμερα το πρωί (19/8/2026), ομάδα ατόμων επανατοποθέτησε τις 100 ομπρέλες , που είχαν «ξηλωθεί» χθες (18.8.2026) .

Χαλκιδική: Απελευθερώθηκε η παραλία της Γερακινής από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες – ΦΩΤΟ

Η επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, στήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/8) από τον Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός μηχανήματος εκσκαφής, απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Ωστόσο, ορισμένοι φαίνεται πως δε συμμορφώθηκαν. Λίγες ώρες αργότερα, τοποθέτησαν ξανά ομπρέλες στην παραλία, σα να μη συνέβη απολύτως τίποτα.

Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν, ότι εκείνοι που βάζουν τις ομπρέλες είναι όσοι έχουν σπίτια στην περιοχή αλλά δεν τα κατοικούν οι ίδιοι και τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας τους ένα «πακέτο» δωματίου μαζί με μία «μόνιμη θέση» στην παραλία.

Πηγή: Ert News/ Thes.gr

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