Χαλκιδική: Ομάδα ατόμων επανατοποθέτησε τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες που είχε αφαιρέσει συνεργείο του Δήμου Πολυγύρου

Μία ιδιαίτερη εξέλιξη, προέκυψε στο θέμα με τις «μόνιμες» ομπρέλες, στο δήμο Πολυγύρου. Σήμερα το πρωί (19/8/2026), ομάδα ατόμων επανατοποθέτησε τις 100 ομπρέλες , που είχαν «ξηλωθεί» χθες (18.8.2026) .

Η επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, που καταλάμβαναν τμήματα της ακτής και περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων, στήθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (18/8) από τον Δήμο Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Υπάλληλοι του δήμου, παρουσία του αντιδημάρχου Βασίλη Φαρδογιάννη, με τη συνδρομή ενός φορτηγού, δύο αγροτικών οχημάτων και ενός μηχανήματος εκσκαφής, απομάκρυναν 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες, που είχαν τοποθετηθεί, πακτωθεί και κλειδωθεί μόνιμα στην παραλία της Γερακινής.

Ωστόσο, ορισμένοι φαίνεται πως δε συμμορφώθηκαν. Λίγες ώρες αργότερα, τοποθέτησαν ξανά ομπρέλες στην παραλία, σα να μη συνέβη απολύτως τίποτα.

Οι καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων αναφέρουν, ότι εκείνοι που βάζουν τις ομπρέλες είναι όσοι έχουν σπίτια στην περιοχή αλλά δεν τα κατοικούν οι ίδιοι και τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας τους ένα «πακέτο» δωματίου μαζί με μία «μόνιμη θέση» στην παραλία.

Πηγή: Ert News/ Thes.gr