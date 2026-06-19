Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0: Ο Ρόμο είπε «ευχαριστώ» για το «δώρο» του Κιμ κι έστειλε τους συνδιοργανωτές στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 – Δείτε το γκολ

Το Μεξικό εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα, για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου. Οι γηπεδούχοι έκαναν το «δύο στα δύο» στη διοργάνωση και έγιναν η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στη φάση των «32».

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Λουίς Ρόμο στο 50ό λεπτό. Ο Κιμ-Σέουνγκ-Γιου έκανε σοβαρό λάθος, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Μεξικανός μέσος την έστειλε στην ανυπεράσπιστη εστία.

Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες μεγάλες φάσεις. Στο 6ο λεπτό, ο Γκουτιέρες δοκίμασε ένα σουτ, αλλά ο Κιμ δεν ανησύχησε. Στο 16ο λεπτό, ο Άλβαρες απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή, μετά τη λόμπα του Σον, σε φάση που υπήρχε σοβαρή υποψία για οφσάιντ. Στο 20ό λεπτό, ο Κινιόνες πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Αλβαράδο, όμως ο Νοτιοκορεάτης τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα.

Το Μεξικό μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε στο 49ο λεπτό. Ο Γκαγιάρδο μπήκε στην περιοχή από αριστερά, μετά την κάθετη πάσα του Γκουτιέρες, και εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ρόμο εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κιμ και έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η Νότια Κορέα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως το Μεξικό κράτησε τον έλεγχο και έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ. Στο 75ο λεπτό, ο Χιμένες εκτέλεσε με το δεξί στο δεύτερο δοκάρι, μετά τη σέντρα του Κινιόνες από αριστερά, αλλά ο Κιμ απέκρουσε. Στο 86ο λεπτό, ο Βάργκας έκανε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Νοτιοκορεάτης τερματοφύλακας εκτινάχθηκε και κράτησε το 1-0.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Νότιας Κορέας ήρθε στο 88ο λεπτό. Ο Ρανχέλ απέκρουσε την εξ επαφής κεφαλιά του Γκουέ-Σουνγκ Τσο, μετά τη σέντρα από αριστερά, και στη συνέχεια σταμάτησε και τη δεύτερη προσπάθεια των Ασιατών, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Από ελληνικής πλευράς, ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ αγωνίστηκε βασικός με το Μεξικό και έμεινε στο γήπεδο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και το Μεξικό πήρε τη νίκη, σφράγισε την παρουσία του στα νοκ άουτ και συνέχισε χωρίς απώλεια βαθμών και χωρίς να δεχθεί γκολ. Παράλληλα, έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα μετά τη Γαλλία το 1998 που νίκησε τους δύο πρώτους αγώνες της σε Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς να δεχθεί γκολ.