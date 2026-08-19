«Η ΕΘ.Α.Α.Ε. τι κάνει;»

Η νεοσύστατη Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) μέχρι και πριν από μερικούς μήνες παρέμενε άγνωστη στο ευρύ κοινό.

Άρθρο του Γιώργου Παγάνη

Στόχος της ήταν να «ελέγχει» τα Δημόσια Πανεπιστήμια. Δηλαδή ο εκ Θεσσαλονίκης πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε., κ. Περικλής Μήτκας, ανέλαβε το έργο του ελέγχου των συναδέλφων του στα Δημόσια Ιδρύματα. Μέχρι εδώ καλά. Όμως αναρωτιέμαι, υπήρξε ποτέ καμία διαπιστωτική πράξη της Αρχής για οποιοδήποτε δημόσιο ίδρυμα, ή όλα λειτουργούν στην εντέλεια; Επίσης, ακυρώθηκε ποτέ κάποιο πρόγραμμα σπουδών Ελληνικού Κρατικού Πανεπιστημίου; Τα ερωτήματα αυτά έχουν ενδιαφέρον διότι θυμίζω ότι η ψήφιση του νόμου για τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θεωρήθηκε «μεταρρύθμιση» για την οποία η κυβέρνηση έδωσε «μάχη» σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ και στη συνέχεια εκλήθη η ΕΘ.Α.Α.Ε. να χειριστεί το όλο θέμα της αδειοδότησης και την έγκριση των προγραμμάτων σπουδών.

Κι ενώ βρισκόμαστε εν μέσω θέρους και Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες, το ΣτΕ ανακοινώνει παραμονές Δεκαπενταύγουστου ότι τα τρία από τα τέσσερα εξεταζόμενα μη κρατικά ιδρύματα δεν πληρούν τους όρους λειτουργίας. Δεν είναι εύλογο ένα ακόμα ερώτημα, δηλαδή τι έκανε η ΕΘ.Α.Α.Ε. επί έξι μήνες όπου τα στελέχη της μελετούσαν για να αδειοδοτήσουν τα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων, υπό κρίση, ιδρυμάτων; Μισός χρόνος δεν έφτανε για να εντοπιστούν τα προβλήματα που βρήκαν οι δικαστές του ΣτΕ, και κατέληξαν στην απόφασή τους;

Ένα επιπρόσθετο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί έχει να κάνει με το τέταρτο ίδρυμα, – το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας – UNIC. Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ που προσέφυγε στο ΣτΕ, το εξαίρεσε και οι λόγοι της ενέργειάς του παραμένουν άγνωστοι μέχρι σήμερα. Προφανώς κρίθηκε ότι το πρόγραμμα σπουδών του πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι πιο αξιόπιστο από αυτά των Βρετανικών ιδρυμάτων, που έχουν ζωή πάνω από 50 και 100 χρόνια (Λεπτομέρεια: οι εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου ιδρύματος στο Ελληνικό βρίσκονταν σε διαδικασία ανέγερσης μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025).

Στο διά ταύτα, ακόμα και αν δεν απαντηθούν όλα τα παραπάνω ερωτήματα η ΕΘ.Α.Α.Ε. θα πρέπει να εξηγήσει γιατί έβαλε σε περιπέτειες γονείς, καθηγητές και επενδυτές που αντικειμενικά πίστεψαν σ’ αυτή τη μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης.

Υ.Γ. Tην ώρα που γράφονται οι παραπάνω γραμμές, μαθαίνουμε ότι κατατέθηκε νέα προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση και των 7 νέων αδειών. Ιστορίες ανεξάρτητης θερινής τρέλας.

πηγή: real.gr