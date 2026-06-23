ΗΠΑ: Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν – Ο Τραμπ λέει ότι «θα κάνω ό,τι πρέπει» εάν η Τεχεράνη δεν συμπεριφερθεί σωστά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν για 60 ημέρες από τη Δευτέρα, μετά τις πρώτες συνομιλίες στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει» εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του στη συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στην Ελβετία έθεσαν μια καλή βάση για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, αν και το Ιράν αρνήθηκε ότι είχε ξεκινήσει συζητήσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι δύο πλευρές, προσπαθώντας να βασιστούν στην ενδιάμεση συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα, συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη προς μια μόνιμη συμφωνία εντός 60 ημερών στις συνομιλίες στο ελβετικό ορεινό θέρετρο Μπούεργκενστοκ, ιδιοκτησίας του Κατάρ, δήλωσαν οι μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ.

Συμφώνησαν επίσης σε έναν μηχανισμό για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, που είναι προσκείμενη στο Ιράν, και άνοιξαν μια γραμμή επικοινωνίας για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις στην στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό.

Στο πρώτο από τα πολλά βήματα που προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας για την παροχή οικονομικής ανακούφισης στο Ιράν, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε απαλλαγή έως τις 21 Αυγούστου από τις κυρώσεις, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και συναφή προϊόντα και να λαμβάνει πληρωμές για αυτά.

Αξιωματούχοι ανέφεραν μια διαρκή ​ανάπαυλα στις μάχες στον Λίβανο βάσει της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλη την περιοχή, ακόμη και όταν το Ισραήλ δήλωσε ότι θα διατηρήσει μια ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο και θα συνεχίσει να ενεργεί για να «εξουδετερώσει» τις απειλές κατά των Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών.

Η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Ορμούζ άρχισε να αυξάνεται τη Δευτέρα, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν να επιβεβαιώνει τη δέσμευση της χώρας του στο διεθνές δίκαιο και την ασφαλή διέλευση χωρίς διόδια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τη διαχείριση της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει επίσης αναστατώσει τις αγορές σε όλο τον κόσμο και έχει αυξήσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Οι τιμές του αργού πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους την Τρίτη, αφού είχαν υποχωρήσει κατά 3% τη Δευτέρα.

Το Ισραήλ δεν ήταν συμβαλλόμενο μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας, αλλά την Παρασκευή συμφώνησε σε νέα εκεχειρία στον Λίβανο. Αν και οι έντονες μάχες συνεχίστηκαν για άλλη μια ημέρα, Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχαν υποχωρήσει από το βράδυ του Σαββάτου.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος επρόκειτο να ξεκινήσουν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, με τη Βηρυτό να είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με άμεσες διαπραγματεύσεις, ακόμη και αν αυτές φαίνεται να επισκιάζονται από την απόφαση του Ιράν να συμπεριλάβει τον Λίβανο στις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αισιοδοξία

Ο Βανς, ο οποίος διατηρεί αισιόδοξο τόνο από τότε που υπογράφηκε το μνημόνιο συνεννόησης, δήλωσε ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την είσοδο επιθεωρητών πυρηνικών όπλων στη χώρα και να θεσπίσει μηχανισμούς για τη διαχείριση των παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό και τη διαχείριση των εκεχειριών.

«Θέσαμε μια πολύ καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συμμετοχή του στις συνομιλίες.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συζητήσει ζητήματα πυρηνικών όπλων ούτε έχει αναλάβει νέες δεσμεύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις όπλων για να διασφαλίσει την «πυρηνική ειλικρίνεια».

«Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία του ή αν δεν συμπεριφέρεται σωστά, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω», δήλωσε αργότερα ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Το Ιράν έχει περιορίσει τις επιθεωρήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πρώτο γύρο αεροπορικών επιδρομών πέρυσι και τις ανέστειλε εντελώς όταν ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο. Υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ειρηνικό.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων από τα παγωμένα περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό και την έναρξη ενός σχεδίου ανοικοδόμησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Ο Βανς είπε ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, είχε καταλήξει σε μια διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ και το Κατάρ θα έχουν τον έλεγχο των ιρανικών κεφαλαίων όταν αυτά ξεπαγώσουν και τα χρήματα θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε αμερικανικό καλαμπόκι, σόγια και σιτάρι.