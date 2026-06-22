Βανς: Αποχωρεί από την Ελβετία αφού οι ΗΠΑ πέτυχαν «αυτό που ήθελαν» – Σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν

Συνέντευξη Τύπου για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν παραχώρησε από την Ελβετία ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού Αντιπροέδρου έρχεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των κρίσιμων επαφών στο Μπούργκενστοκ, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο και στο πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τους μεσολαβητές, κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για τη δημιουργία ενός «μηχανισμού αποκλιμάκωσης» με τη διευκόλυνση του Κατάρ και του Πακιστάν, προκειμένου να διασφαλιστεί ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς ξεκαθάρισε επίσης ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα συνεχιστούν «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

⭕ US Vice President JD Vance is speaking after the first round of Iran talks in Switzerland https://t.co/X8Q5360p7M — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 22, 2026



Αστειευόμενος μάλιστα με τους δημοσιογράφους για τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος σχολίασε: «Όσο όμορφο κι αν είναι αυτό το μέρος, δεν μπορώ να μείνω εδώ για τις επόμενες 60 ημέρες».

«Πετύχαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε»

Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στην Ελβετία, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα των διμερών επαφών.

«Η χθεσινή ήταν μια πάρα, πάρα πολύ καλή ημέρα. Κάναμε ακριβώς αυτό που θέλαμε να κάνουμε».

Σύμφωνα με τον Βανς, οι ΗΠΑ πέτυχαν τέσσερις κύριους στόχους κατά τη διάρκεια των χθεσινών συζητήσεων με τους Ιρανούς ομολόγους τους.

Όπως επεσήμανε, εκείνος για τον οποίο η Ουάσινγκτον είναι «περισσότερο ενθουσιασμένη» είναι ότι οι Ιρανοί συμφώνησαν να προσκαλέσουν επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στη χώρα τους.

«Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Βανς, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προς την αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Ο Τζέι Ντι Βανς περιέγραψε τις συζητήσεις ως «πάρα πολύ καλές», σημειώνοντας ότι οι διαπραγματευτές «σημείωσαν μεγάλη και καλή πρόοδο».

Η επιστροφή των επιθεωρητών

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χαιρέτισε την επικείμενη επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών του IAEA στο Ιράν, οι οποίοι πρόκειται να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση της Τεχεράνης με την προκαταρκτική συμφωνία.

«Ελπίδα μας είναι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία και σε έναν μόνιμο συμβιβασμό. Αλλά αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σπουδαία πρόοδο και θα πρέπει όλοι να το γιορτάσουμε αυτό, όσον αφορά το πότε πρόκειται να ξεκινήσουν οι πυρηνικοί επιθεωρητές».

«Απειλές» και «γκρίνια»

Παράλληλα, αποκάλυψε το παρασκήνιο και τις στιγμές έντασης που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Βανς ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία «απείλησε να αποχωρήσει» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, «ή τουλάχιστον υπήρξαν απειλές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αποχωρούσαν», έσπευσε όμως να προσθέσει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι πολύ μετά τη 1:00 τα ξημερώματα.

«Επομένως δεν αποχώρησαν, και η τεχνική τους ομάδα βρίσκεται ακόμα εδώ στο Μπούργκενστοκ, δουλεύοντας μαζί με τη δική μας τεχνική ομάδα», δήλωσε ο Βανς.

Αναφερόμενος μάλιστα στον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική πλευρά διαχειρίστηκε τη ρητορική της Τεχεράνης, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό που είπαμε στους Ιρανούς χθες είναι: “Όταν αναλώνεστε σε αυτό που εμείς οι millennials θα αποκαλούσαμε trash talk, δεν μπορείτε να περιμένετε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να μην απαντήσει και να μην αποκαταστήσει την αλήθεια”».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Βανς σημείωσε με νόημα ότι υπήρξαν «μερικές απειλές και λίγη γκρίνια, αλλά στο τέλος της ημέρας οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και σημειώσαμε σπουδαία πρόοδο».

Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι μέσω αυτών των διεργασιών τέθηκε πλέον μια «πολύ καλή βάση» για την επίτευξη μιας επιτυχημένης τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Φόρμουλα για τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε εκτενώς και στο ακανθώδες ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να συναινέσει στην αποδέσμευσή τους, υπό τον όρο ότι αυτά θα κατευθυνθούν στην αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων.

«Θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι θα διαμορφώσουμε μια διαδικασία όπου, εάν ποτέ αποδεσμεύσουμε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα ιρανικά χρήματα θα καταλήξουν στη βοήθεια του λαού του Ιράν και όχι στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τον Βανς, για την επίλυση του προβλήματος επιστρατεύτηκε μια ιδέα του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ και πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου, Τζάρεντ Κούσνερ, σε συνεργασία με την Ντόχα.

«Ο Τζάρεντ Κούσνερ σκέφτηκε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση μαζί με τους Καταριανούς, όπου ουσιαστικά –και πάλι, επαναλαμβάνω, αν– υπάρξουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που θα αποδεσμευτούν, τότε θα έχουμε εμείς την έγκριση αυτής της διαδικασίας, θα έχουν οι Καταριανοί την έγκριση αυτής της διαδικασίας, και στη συνέχεια τα χρήματα θα πηγαίνουν στην πραγματικότητα για την αγορά αμερικανικής σόγιας, αμερικανικού καλαμποκιού και αμερικανικού σιταριού προς όφελος του ιρανικού λαού».

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά»

Ο Βανς υπογράμμισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους των συνομιλιών ήταν να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα Στενά είναι ανοιχτά», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι οι διαπραγματευτές εργάστηκαν επίσης για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποναρκοθέτησης και πρόληψης των παραβιάσεων μιας ευρύτερης περιφερειακής εκεχειρίας.

«Στόχος μας μια περιφερειακή κατάπαυση του πυρός»

Όσον αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί να διασφαλίσει τον «κατάλληλο συντονισμό», περιγράφοντας το ζήτημα ως «μια προσπάθεια σε εξέλιξη» που θα αποτελέσει μέρος των συνεχιζόμενων συζητήσεων.

Εξήγησε μάλιστα ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός αποκλιμάκωσης στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ και οι αντίστοιχες ισραηλινές απαντήσεις θα τυγχάνουν διαχείρισης μέσω της επικοινωνίας μεταξύ των μερών, αντί να οδηγούν σε άμεση κλιμάκωση.

«Θέλουμε μια περιφερειακή κατάπαυση του πυρός», κατέληξε ο Βανς, επισημαίνοντας ότι πρόθεση των ΗΠΑ είναι να διασφαλίσουν τόσο την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.