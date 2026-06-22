ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη για υπόθεση Ασημακοπούλου: «Δεν καταδικάστηκαν για ένα email αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων»

Απάντηση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη δίνει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχετικά με την υπόθεση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου.

«Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην Γ.Γ.. του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος» τονίζει αρχικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζει:

«Καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος. Η επιτομή δηλαδή της «επιτελικής αριστείας» της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων».