Ιωάννινα: Συνελήφθη οδηγός που έκανε επικίνδυνες προσπεράσεις και χτύπησε αστυνομικό

Οι αρχές της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου προχώρησαν την Κυριακή (21/6) σε συλλήψεις δύο οδηγών σε Ιωάννινα και Άρτα για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά αστυνομικών. Στα Ιωάννινα, οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα τροχονόμου, πραγματοποίησε αντικανονικές προσπεράσεις και χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψή του, ενώ στην Άρτα, άλλος οδηγός εντοπίστηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, απείλησε και απώθησε αστυνομικό, όντας μεθυσμένος.

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδηγός στα Ιωάννινα δεν σταμάτησε σε σήμα τροχονόμου, ανέπτυξε ταχύτητα και πραγματοποίησε αντικανονικές προσπεράσεις, χτυπώντας μάλιστα αστυνομικό κατά τη σύλληψή του.
  • Στην Άρτα, οδηγός που εντοπίστηκε να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, απείλησε και απώθησε αστυνομικό κατά τον έλεγχο, ενώ διαπιστώθηκε ότι ήταν μεθυσμένος.
  • Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

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Στη σύλληψη δύο οδηγών για επικίνδυνη οδήγηση αλλά και για βία κατά αστυνομικών, προχώρησαν την Κυριακή (21/6) οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου σε Ιωάννινα και Άρτα.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας οδηγός που κινείτο με το αυτοκίνητό επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης τροχονόμου και στη συνεχεία ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας αντικανονική προσπέραση σε σειρά αυτοκινήτων, μέχρι να ακινητοποιηθεί ύστερα από συντονισμένες ενέργειες υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του, καθώς χτύπησε έναν αστυνομικό προκαλώντας του σωματική βλάβη.

Το δεύτερο περιστατικό συνέβη στην Άρτα, όταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που επακολούθησε, ο οδηγός απείλησε και απώθησε αστυνομικό. Όπως διαπιστώθηκε ο οδηγός ήταν μεθυσμένος.

Και οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν, σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

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