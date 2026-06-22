Καλάβρυτα: Άγρια συμπλοκή ανήλικων σε δομή φιλοξενίας – 14χρονος χτύπησε και εργαζόμενη στο πρόσωπο με μεταλλικό σωλήνα

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στα Καλάβρυτα, έπειτα από άγρια συμπλοκή σε κέντρο φιλοξενίας, όπου επιτέθηκαν σε δύο άλλους ανήλικους με διάφορα αντικείμενα. Ένας 14χρονος κατηγορούμενος χτύπησε επίσης στο πρόσωπο εργαζόμενη με μεταλλικό σωλήνα, προκαλώντας της σωματική βλάβη, ενώ ένας 17χρονος την απείλησε λεκτικά.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στα Καλάβρυτα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι, δύο 17χρονοι και ένας 14χρονος, βρισκόμενοι σε κέντρο φιλοξενίας, στα Καλάβρυτα, έπειτα από συμπλοκή, επιτέθηκαν με σπιράλ καλώδιο, κοπίδι, ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα, σε δυο ανήλικους φιλοξενούμενους, ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα, ενώ ο ένας 17χρονος γρονθοκόπησε το 17χρονο θύμα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σωματικές βλάβες.

Επιπλέον, ο 14χρονος χτύπησε στο πρόσωπο με μεταλλικό σωλήνα εργαζόμενη, προκαλώντας της σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα ο 17χρονος κατηγορούμενος την απειλούσε λεκτικά.

Στον τόπο του περιστατικού μετέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Καλαβρύτων, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τους τρεις ανηλίκους, ενώ βρέθηκαν ένα κοπίδι, ένας μεταλλικός σωλήνας, κομμάτι ξύλου, καθώς και ένα σπιράλ καλώδιο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή.

Οι συλληφθέντες, πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

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