Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο 30χρονη μετά από πτώση από την Υψηλή Γέφυρα

Μια 30χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας μετά από πτώση στη θάλασσα από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας να έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε. Η γυναίκα εντοπίστηκε με τις αισθήσεις της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Χαλκίδα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 30χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, αφού έπεσε στη θάλασσα από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης.
  • Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, με στελέχη του Λιμενικού, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.
  • Η 30χρονη εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας νοσηλεύεται μια 30χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στη θάλασσα από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, καθώς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ενημερώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας. Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμε και το επαγγελματικό σκάφος «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».

Η 30χρονη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της, και ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ