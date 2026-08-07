Χαλκίδα: Στο νοσοκομείο 30χρονη μετά από πτώση από την Υψηλή Γέφυρα

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας νοσηλεύεται μια 30χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε στη θάλασσα από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές, καθώς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ενημερώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας. Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ συνέδραμε και το επαγγελματικό σκάφος «ΑΝΤΙΓΟΝΗ».

Η 30χρονη εντοπίστηκε σε βραχώδη περιοχή, έχοντας τις αισθήσεις της, και ανασύρθηκε από τα σωστικά συνεργεία. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.