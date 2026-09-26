Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο-ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στην καφετέρια – «Γάζωσαν» την πρόσοψη με 25 σφαίρες

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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ έξω από καφέ-μπαρ στην οδό Αγορακρίτου. Από την επίθεση προκλήθηκε πανικός στους παρευρισκόμενους, ενώ τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών

Όπως αποτυπώνεται καρέ-καρέ στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα προσέγγισε το κατάστημα την ώρα που στο εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο βρίσκονταν πελάτες. Χωρίς να αποβιβαστεί, ένας από τους επιβαίνοντες έβγαλε το Καλάσνικοφ από το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προς την επιχείρηση, γαζώνοντας την πρόσοψη με τουλάχιστον 25 σφαίρες.

Στο βίντεο καταγράφεται ο πανικός που ακολούθησε, με τους θαμώνες να προσπαθούν να προστατευτούν από τα πυρά και να αναζητούν τα παιδιά τους μέσα στον χαμό.

Ο τραυματισμός και η κατάσταση της 10χρονης

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, θραύσμα από σφαίρα που εξοστρακίστηκε πέτυχε τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη στη γάμπα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της. Η μητέρα της τη μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θραύσματος. Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Καμένο όχημα και εντοπισμός του όπλου

Αμέσως έπειτα από την επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα που χρησιμοποίησαν εντοπίστηκε ολοσχερώς καμένο σε ερημική περιοχή στον Ασπρόπυργο, σε μια προσπάθεια εξαφάνισης των ιχνών τους. Στο εσωτερικό του καμένου αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και το όπλο της επίθεσης.

Το ποινικό παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα κίνητρα

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το προφίλ του ιδιοκτήτη του καφέ-μπαρ, ο οποίος διαθέτει βαρύ ποινικό μητρώο. Το 2016 είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών μετά από συμπλοκή σε χασισοφυτεία, ενώ το 2021 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους από τις Φυλακές Μαλανδρίνου. Ως βασικό κίνητρο της επίθεσης εξετάζεται το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ συμμοριών που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών.