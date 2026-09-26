Πιερία: Νεκρός ανασύρθηκε 63χρονος Γερμανός από τη θάλασσα στους Νέους Πόρους

Ένας 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία Νέοι Πόροι Πιερίας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μετά τη μεταφορά του. Το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα διενεργεί προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

σωσίβιο πνιγμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενας 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες το μεσημέρι, από τη θάλασσα, στην παραλία Νέοι Πόροι Πιερίας.
  • Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενας 63χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Γερμανίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες το μεσημέρι, από τη θάλασσα, στην παραλία Νέοι Πόροι Πιερίας.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης διενεργείται προανάκριση, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ