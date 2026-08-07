Ρόδος: Τραυματίστηκε 53χρονος ναυτικός κατά την πρόσδεση πλοίου στο λιμάνι

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μεταφέρθηκε ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του νησιού.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να του γίνουν τρία ράμματα. Το προστατευτικό κράνος που φορούσε εκτιμάται ότι απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό. Ο ναυτικός παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, υπό ιατρική παρακολούθηση.

Οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.