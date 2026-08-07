Ρόδος: Τραυματίστηκε 53χρονος ναυτικός κατά την πρόσδεση πλοίου στο λιμάνι

Ένας 53χρονος ναυτικός τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά την πρόσδεση φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Ρόδου, όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου του έγιναν τρία ράμματα, ενώ το προστατευτικό κράνος απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό. Οι συνθήκες του εργατικού ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μεταφέρθηκε ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την πρόσδεση πλοίου στο λιμάνι του νησιού.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι, με το προστατευτικό κράνος να αποτρέπει σοβαρότερο τραυματισμό.
  • Ο 53χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι και παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μεταφέρθηκε ένας 53χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσδεσης φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι του νησιού.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε κάβος πρόσδεσης και χτύπησε τον ναυτικό στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος υπέστη τραύματα στο κεφάλι και χρειάστηκε να του γίνουν τρία ράμματα. Το προστατευτικό κράνος που φορούσε εκτιμάται ότι απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό. Ο ναυτικός παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, υπό ιατρική παρακολούθηση.

Οι ακριβείς συνθήκες του εργατικού ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

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