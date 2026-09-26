Λέκκας: Η έκρηξη στην Πλάκα θυμίζει αντίστοιχη της Βηρυτού το 2020 – Απαιτείται έλεγχος στατικότητας σε όλα τα παρακείμενα κτίρια

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, παρομοίασε την έκρηξη στην πολυκατοικία της Λυσικράτους στην Πλάκα με την αντίστοιχη της Βηρυτού το 2020, λόγω της μεγάλης τρωτότητας του παλιού κτιρίου. Τόνισε την άμεση ανάγκη ελέγχου στατικότητας σε όλα τα παρακείμενα κτήρια και αναφέρθηκε στους ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί σε 44.000 κτίρια πανελλαδικά.

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ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ευθύμιος Λέκκας παρομοίασε την έκρηξη στην Πλάκα με αντίστοιχη της Βηρυτού το 2020, τονίζοντας πως το κτίριο «ήταν παλιό με μεγάλη τρωτότητα».
  • Απαιτείται «οπωσδήποτε… έλεγχος από μηχανικούς» στα παρακείμενα κτήρια για να διακριβωθεί η στατικότητά τους, καθώς «χρήζουν κάποιας βελτίωσης».
  • Ολοκληρώθηκε ο πρωτοβάθμιος έλεγχος σε 44.000 κτίρια πανελλαδικά, με τον δευτεροβάθμιο να ακολουθεί για τα κτίρια που παρουσιάζουν προβλήματα.

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Με τις επιπτώσεις από την έκρηξη στη Βηρυτό, όταν εξερράγη εύφλεκτο φορτίο στο λιμάνι της πόλης τον Αύγουστο του 2020 παρομοίασε την έκρηξη στην πολυκατοικία της Λυσικράτους στην Πλάκα, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας.

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Ο ίδιος βρέθηκε νωρίτερα σήμερα στο σημείο της έκρηξης προκειμένου να έχει άποψη ιδιοίς όμμασι. Όπως είπε το κτίριο, που κατέρρευσε «ήταν παλιό με μεγάλη τρωτότητα». «Δεν είχε φέροντα οργανισμό σε όλη την έκτασή του. Ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους», επισήμανε ο Ευθύμιος Λέκκας.

ΠΛΑΚΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΠΛΑΚΑ – ΕΚΡΗΞΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Σαν εκρήξεις στη Βηρυτό

Ερωτηθείς σχετικά με τις αιτίες της έκρηξης, είπε: «Το αν η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο  βρίσκεται σε μια διαδικασία διερεύνησης», είπε. «Ανάλογες καταρρεύσεις έχω δει πολλές φορές. Κυρίως όμως μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Βηρυτού με την πολύ μεγάλη έκρηξη (σ.σ. του 2020) σε όλο το κέντρο της Βηρυτού, όπου βλέπαμε αντίστοιχες εικόνες όσον αφορά την κατάρρευση ενός κτιρίου», τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας.

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ΠΛΑΚΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΠΛΑΚΑ – ΕΚΡΗΞΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Απαιτείται έλεγχος στατικότητας

Αναφορικά με την στατικότητα παρακείμενων κτηρίων, ο Ευθύμιος Λέκκας τόνισε: «Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος από μηχανικούς έτσι ώστε να μπορέσουμε να διακριβώσουμε τη στατικότητα των κτιρίων». Εκτίμησε, πάντως, πως «είναι κτίρια τα οποία χρήζουν κάποιας βελτίωσης». «Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας, αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μια μεγάλη έκρηξη», πρόσθεσε. «Εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε αρκετά μεγάλη τρωτότητα, όπως έχουν όλα αυτά τα κτίρια», υπογράμμισε ο Ευθύμιος Λέκκας. «Με την εικόνα που έχω από τη Βηρυτό, από τη μεγάλη έκρηξη, το σύγχρονο κτίριο θα έμενε όρθιο, αλλά το αδύναμο σημείο θα ήταν η τοιχοποιία και οι υαλοπίνακες», τόνισε.

ΠΛΑΚΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΠΛΑΚΑ – ΕΚΡΗΞΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

Έλεγχος σε 44.000 κτίρια

Βέβαια, όπως είπε «εξαρτάται από το τι ύψους σεισμό θα έχουμε. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή τελειώσαμε τον πρωτοβάθμιο έλεγχο σε 44.000 κτίρια σε όλη την Ελλάδα και θα κάνουμε βέβαια και τον δευτεροβάθμιο», σημείωσε ο Ευθύμιος Λέκκας. «Θεωρώ ότι η εικόνα η οποία προέκυψε από τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των 44.000 στατικώς ανεξάρτητων κτιρίων είναι εξαιρετικά καλή. Βεβαίως, υπάρχουν θέματα και προβλήματα σε έναν αριθμό κτιρίων για τα οποία θα πάμε στον δευτεροβάθμιο έλεγχο», τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας.

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