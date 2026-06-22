Μπαμπά, σ ’αγαπώ: Δύσκολοι καιροί για… πριγκίπισσες

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Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, η Ελένη θα προσπαθήσει να πει την αλήθεια για την πατρότητα του Βίκτωρα στον Δημήτρη.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Επεισόδιο 54: «Δύσκολοι καιροί για πριγκίπισσες»

Η Ελένη προσπαθεί να πει για μια ακόμα φορά το μεγάλο μυστικό για την πατρότητα του Βίκτωρα στον Δημήτρη, όμως το σύμπαν έχει άλλα σχέδια και ένα παιδικό παιχνίδι του Βίκτωρα θα βάλει την παρέα σε περιπέτειες.

Ο Δημήτρης, ο Νίκος κι ο Κώστας θα κληθούν να χειριστούν ένα ιατρικό επείγον περιστατικό ενώ η Τζένη ζητάει από τον Ηρακλή να δώσει μια ευκαιρία στις φίλες της, όπως κι εκείνη έδωσε στους δικούς της φίλους, παρότι αρχικά δεν τους συμπαθούσε. Η Σοφία κι ο Βίκτωρας αποφασίζουν να βρουν με ποια Πριγκίπισσα μοιάζουν η Ελένη, η Βιργινία και η Τζένη.

Η Βιργινία επιστρέφει να πάρει τα παιδιά από τη Στέλλα και από τη μία χαίρεται που δεν την ταλαιπώρησε, από την άλλη τα πράγματα ίσως και να πήγαν λίγο καλύτερα απ’ ό,τι θα ήθελε ο εγωισμός της Βιργινίας.

Η Ελένη πάλι συνεχίζει να είναι πιο αποφασισμένη από πότε στο να βρει τρόπο να πει την αλήθεια στον Δημήτρη.

Δείτε εδώ τα sneak:

Η Ελένη θα καταφέρει να μιλήσει στον Δημήτρη ή έχει ανοίξει πόλεμο με τα παιχνίδια του Βίκτωρα;

Ο Νίκος θα πάει ποτέ στην ώρα του στα ραντεβού με την Βιργινία ή είναι η μοίρα του να αργεί;

Θα καταφέρουν η Τζένη κι ο Ηρακλής να βρουν έναν τρόπο να συνδέσουν τους αντίθετους κόσμους τους; Κι αν ναι, σε ποιο δωμάτιο και με ποιόν τρόπο;

Τί κάνει πιο πολύ θόρυβο; Ο Νίκος όταν ροχαλίζει ή ένα τρακτέρ;

Ποια πριγκίπισσα διάλεξαν τα παιδιά για τις γυναίκες του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ»; Κι είναι χαρούμενα τα κορίτσια μας με την διανομή των ρόλων ή μήπως πάλι αδικήθηκε η Βιργινία;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer: