Σοκ στο Οχάιο: Πατέρας παγίδευσε μέσω TikTok τον άνδρα που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του και τον πυροβόλησε

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει στο επίκεντρο έναν πατέρα από το Οχάιο, ο οποίος κατηγορείται ότι παγίδευσε μέσω TikTok τον 20χρονο άνδρα που φέρεται να είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την 11χρονη κόρη του και στη συνέχεια τον πυροβόλησε μέσα στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα η New York Post, o 31χρονος Μάλικ Τσάντλερ από το Γκρόουβ Σίτι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά επίθεση και παράνομη κατοχή όπλου από άτομο που τελεί υπό απαγόρευση οπλοκατοχής.

Η δεύτερη κατηγορία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την ποινή του, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, ο Τσάντλερ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για κακούργημα και δεν είχε δικαίωμα να κατέχει πυροβόλο όπλο.

Η παγίδα μέσω TikTok

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο πατέρας φέρεται να δημιούργησε έναν λογαριασμό στο TikTok προσποιούμενος ότι ήταν η ανήλικη κόρη του, προκειμένου να παρασύρει τον 20χρονο Ντιέγκο Μοντόγια Γκονζάλες στο σπίτι της οικογένειας.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι η μητέρα του κοριτσιού είχε ανακαλύψει στο κινητό της κόρης της βίντεο που φέρεται να κατέγραφαν σεξουαλική κακοποίηση. Μετά την αποκάλυψη, ο πατέρας αποφάσισε να συναντήσει τον άνδρα, όπως υποστηρίζει, με σκοπό να τον ακινητοποιήσει και να καλέσει την αστυνομία.

Η κατάσταση όμως εξελίχθηκε διαφορετικά. Ο Τσάντλερ φέρεται να πίστεψε ότι ο νεαρός προσπάθησε να βγάλει όπλο από την τσέπη του, πήρε το δικό του όπλο από τον πάγκο της κουζίνας και τον πυροβόλησε δύο φορές.

Αντιμέτωπος με πολυετή κάθειρξη

Ο πατέρας δήλωσε αθώος κατά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο. Εάν καταδικαστεί, η ποινή του μπορεί να φτάσει έως και τα 18 χρόνια φυλάκισης, καθώς η κατηγορία για κατοχή όπλου από άτομο που βρίσκεται υπό καθεστώς απαγόρευσης προσθέτει επιπλέον χρόνο στην ενδεχόμενη ποινή.

Χωρίς αυτή την επιβαρυντική παράμετρο, οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή έως 12 ετών και χρηματικό πρόστιμο.

Ο Τσάντλερ αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μετά την καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 δολαρίων από την οικογένειά του. Ωστόσο, τέθηκε υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση και του επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με τον Μοντόγια Γκονζάλες και την οικογένειά του.

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο δικαστήριο, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά το οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε συγγενή του 20χρονου έξω από τη δικαστική αίθουσα. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία.

Κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα κατά ανηλίκων

Την ίδια στιγμή, ο Ντιέγκο Μοντόγια Γκονζάλες αντιμετωπίζει ξεχωριστή ποινική διαδικασία. Έχει παραπεμφθεί με κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, διακίνηση ή κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης και παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι στο κινητό του εντοπίστηκαν βίντεο που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, μεταξύ των οποίων και υλικό που φέρεται να αφορά πολύ μικρό παιδί.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ, καθώς συνδυάζει την οργή για τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου με το ζήτημα της αυτοδικίας και των ορίων της γονικής προστασίας απέναντι στη δράση της δικαιοσύνης.