Αργεντινή: Ένταση και επεισόδια στο τέλος των μαζικών διαδηλώσεων κατά των μεταρρυθμίσεων Μιλέι, δείτε βίντεο

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μπουένος Άιρες, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις μετά το τέλος μαζικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τη Γερουσία της Αργεντινής, όπου συζητείται νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μετά το τέλος της διαδήλωσης, σημειώθηκαν επεισόδια στην πλατεία μπροστά από το κοινοβούλιο, με πρωταγωνιστές μερικές δεκάδες διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα με δακρυγόνα και βλήματα με επικάλυψη καουτσούκ, ενώ η αστυνομία έκανε επίσης χρήση οχημάτων εκτόξευσης νερού για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων.

#URGENTE | Desde hace horas la policía está reprimiendo en la Avenida. de Mayo y en los alrededores de Plaza Congreso. Están legislando a punta de pistola contra el pueblo, y con una cacería violenta contra quienes nos oponemos a vender la Argentina. pic.twitter.com/2URro45dkh — Agitación (@Agitacion_) August 6, 2026

🚨 Las fuerzas de seguridad argentinas reprimieron una masiva movilización frente al Congreso en Buenos Aires, donde sindicatos, organizaciones sociales, movimientos campesinos, agrupaciones de izquierda y ciudadanos autoconvocados rechazaron los proyectos de ley del Gobierno de… pic.twitter.com/z1sj7uglJ6 — teleSUR TV (@teleSURtv) August 6, 2026

«Κίνητρα για οικολογική καταστροφή»

Η προτεινόμενη τροποποίηση του νόμου για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπροσώπους αυτόχθονων κοινοτήτων.

Κεντρικό σημείο ανησυχίας αποτελεί η πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει ή να περιορίσει σημαντικά την ισχύουσα απαγόρευση 30 ετών για την αλλαγή χρήσης γης σε περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η αποδυνάμωση του συγκεκριμένου πλαισίου μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για σκόπιμες πυρκαγιές, καθώς η άρση των περιορισμών θα μπορούσε να επιτρέψει την ταχύτερη αξιοποίηση καμένων δασικών εκτάσεων και υγροτόπων από κατασκευαστικές εταιρείες και μεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις.

Οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι η προτεινόμενη αλλαγή μετατρέπει την οικολογική καταστροφή σε πεδίο οικονομικής εκμετάλλευσης, θέτοντας το οικονομικό όφελος πάνω από την προστασία της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προκαλεί αντιδράσεις και για τις προβλέψεις του σχετικά με την κοινοτική ιδιοκτησία γης, καθώς, σύμφωνα με τους επικριτές του, καταργεί ιστορικές δικλείδες προστασίας. Περιβαλλοντικές και αυτόχθονες οργανώσεις προειδοποιούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αφήσει αγροτικές και τοπικές κοινότητες εκτεθειμένες σε πιέσεις από μεγάλους ιδιοκτήτες γης και πολυεθνικές εταιρείες εξόρυξης, απειλώντας παραδοσιακά εδάφη και πολιτιστική κληρονομιά.

Argentina no se desaloja, ni se vende🔥 Sin extranjerización de tierras, la calle se moviliza contra la brutalidad del Desalojo Exprés y el peligroso cambio en Manejo del Fuego. Lo que el oficialismo y sus aliados leyeron como un “paso atrás” para desactivar el conflicto no… pic.twitter.com/2VsMfB4zTV — Tiempo Argentino (@tiempoarg) August 6, 2026

Εξώσεις εξπρές

Στις αστικές περιοχές, το βασικό σημείο αντιπαράθεσης αφορά τη θεσμοθέτηση ταχύτερων διαδικασιών έξωσης. Η προτεινόμενη νομοθετική αλλαγή προβλέπει σημαντική μείωση των δικαστικών προθεσμιών, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες, μετά από μόλις 10 ημέρες από την ειδοποίηση για μη καταβολή ενοικίου, να προσφεύγουν άμεσα στη Δικαιοσύνη και να ζητούν αναγκαστική απομάκρυνση των ενοικιαστών με τη συνδρομή των αρχών.

Ενώσεις ενοικιαστών καταγγέλλουν ότι η ρύθμιση καταργεί τις ισορροπίες στις μισθωτικές σχέσεις και περιορίζει τις διαδικασίες διαμεσολάβησης. Όπως υποστηρίζουν, σε μια περίοδο οικονομικής πίεσης και αυξημένου κόστους στέγασης, το μέτρο μπορεί να οδηγήσει χιλιάδες οικογένειες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων σε απώλεια της κατοικίας τους.

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν, σύμφωνα με κοινωνικές οργανώσεις, συνέχεια μιας ευρύτερης εκστρατείας αντίδρασης στις μεταρρυθμίσεις που, όπως υποστηρίζουν, αποδυναμώνουν κοινωνικές προστασίες.

Παράλληλα, οργανώσεις και πολιτικοί φορείς εκτιμούν ότι η αφαίρεση της διάταξης για τις πωλήσεις γης σε ξένους επενδυτές αποτελεί προσωρινή υποχώρηση της κυβέρνησης, όμως ο βασικός πυρήνας των οικονομικών αλλαγών παραμένει. Τα κοινωνικά κινήματα δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις πιέσεις προς τη Γερουσία για την απόρριψη του νομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι η στέγαση και η περιβαλλοντική προστασία δεν πρέπει να υποχωρήσουν μπροστά στα εταιρικά συμφέροντα.

Οι οργανωμένες διαμαρτυρίες αναμένεται να συνεχιστούν και να διευρυνθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς συνδικάτα και κοινωνικές ομάδες εντείνουν την αντίδρασή τους στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.