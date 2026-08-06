Γαλλία: «Προδοσία» καταλογίζει ο Μασκ στην Τοντελιέ – «Δεν θα πάρω μαθήματα πατριωτισμού», απαντά η ηγέτιδα των Οικολόγων

Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του Ίλον Μασκ και της επικεφαλής των Οικολόγων της Γαλλίας, Μαρίν Τοντελιέ, μετά την πρότασή της για προσωρινή απαγόρευση της πλατφόρμας Χ κατά τη διάρκεια των εκλογών, σε περιπτώσεις διαπιστωμένης ξένης παρέμβασης.

Ο ιδιοκτήτης του Χ κατηγόρησε την υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2027 για «προδοσία απέναντι στη Γαλλία», με την Τοντελιέ να απαντά ότι «δεν θα πάρει μαθήματα πατριωτισμού» από εκείνον.

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε από συνέντευξη της Τοντελιέ στη Libération την Τετάρτη, όπου, ερωτηθείσα για τις πρόσφατες υποθέσεις ρωσικής παρέμβασης στις εκλογές, υποστήριξε ότι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Χ, θα μπορούσε να είναι αναγκαία κατά την προεκλογική περίοδο. Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο μέτρο θα έπρεπε να εφαρμόζεται «σε περίπτωση που διαπιστώνονται εκ των προτέρων παρεμβάσεις».

Σύμφωνα με την Τοντελιέ, «εκτός από τις επιθέσεις που οργανώνονται από το εξωτερικό, ο αλγόριθμος της πλατφόρμας Χ» είναι «μια παρέμβαση πολύ πιο ισχυρή στον δημοκρατικό βίο».

«Αυτό το εργαλείο είναι ιδιοκτησία ενός προσώπου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, με ρατσιστική ιδεολογία και ο οποίος, εμφανώς, θέλει να ωθήσει την Ευρώπη στην πλήρη υποταγή στις ΗΠΑ», συνέχισε στη συνέντευξή της. «Εξάλλου, ο Ίλον Μασκ έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι επιθυμεί την εκλογή της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία», της ηγέτιδας της ακροδεξιάς.

Σήμερα, σε ανάρτηση που αναφέρεται στην πρόταση της ηγέτιδας των Οικολόγων να «κλείσει» το Χ, ο ίδιος ο Ίλον Μασκ σχολίασε την είδηση, γράφοντας για την Τοντελιέ: «Απαιτώ να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία».

Η απάντηση της Τοντελιέ

«Αγαπητέ Ίλον Μασκ. Είμαι η Γαλλίδα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές που επιθυμείτε να της κλείσουν το στόμα για προδοσία απέναντι στη Γαλλία. Η Γαλλία δεν θα πάρει μαθήματα πατριωτισμού από έναν ξένο δισεκατομμυριούχο που νομίζει ότι μπορεί να αποφασίσει ποιοι Ευρωπαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι πρέπει να φιμωθούν. Η δημοκρατία δεν πωλείται. Ούτε στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου», συνέχισε, δηλώνοντας ότι προτιμά «να την κατηγορούν ότι υπερασπίζεται τη δημοκρατία, αντί να προσπαθεί να την αγοράσει».

Dear @elonmusk , I’m the French candidate to the French presidency you want to « shut down for treason against France » (what does that even mean …). France does not need lessons in patriotism from a foreign billionaire who thinks he gets to decide which European political… https://t.co/UhRp260v0q — Marine Tondelier (@marinetondelier) August 6, 2026

Στα μέσα Ιουλίου ο Μασκ είχε εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή του στη Λεπέν, γράφοντας ότι «είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας». Ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Σεμπαστιάν Σενού, απέκρουσε τις επικρίσεις, λέγοντας ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας «δεν παρεμβαίνει» στις εκλογές επειδή λέει «την άποψή του».