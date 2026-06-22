Μαρινάκης για υπόθεση Ασημακοπούλου: «Δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας» – Απέκλεισε το ενδεχόμενο διαγραφής

Σειρά πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων βρέθηκαν στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ερωτήσεις για την ακρίβεια, τις αναφορές για παράλληλο νόμισμα την περίοδο 2015, την υπόθεση Ασημακοπούλου, αλλά και τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Αναφορικά με τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα για συζητήσεις περί παράλληλου νομίσματος την περίοδο Βαρουφάκη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μετέφερε το ερώτημα προς τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την προσδοκία «αυτή τη φορά να δοθούν σαφείς απαντήσεις» για το τι πραγματικά συζητήθηκε εκείνη την κρίσιμη περίοδο της διακυβέρνησής του.

Στο μέτωπο της ακρίβειας και με αφορμή τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το «καλάθι βασικών αναγκών», επισημάνθηκε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από 38,6 ευρώ το 2019 σε πάνω από 60 ευρώ σήμερα, υποστήριξε ότι βασίζονται σε συγκεκριμένο δημοσίευμα με περιορισμένο αριθμό προϊόντων.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για μη τεκμηριωμένη γενίκευση, σημειώνοντας πως, βάσει υπολογισμών με τις πλέον συμφέρουσες επιλογές για 12 βασικά προϊόντα, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 42 ευρώ, δηλαδή αύξηση της τάξης του 27%. Όπως τόνισε, «δεν επιχειρούμε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση, αλλά να δίνουμε ρεαλιστικές απαντήσεις», με έμφαση στην αύξηση των εισοδημάτων ως βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο διακυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι «επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιμένει σε μια λογική υπερφορολόγησης. «Η δική μας προσέγγιση είναι διαφορετική. Μείωση φόρων, ενίσχυση της ανάπτυξης και αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσα από περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας», σημείωσε.

Ερωτήματα τέθηκαν και για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων και τον ρόλο των funds, με την πλευρά της κυβέρνησης να καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να παρουσιάσει την ολοκληρωμένη πρότασή της, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «επί των ημερών Τσίπρα δόθηκαν τα δάνεια σε funds».

Για την υπόθεση της Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχετικά με την υπόθεση της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου και τη διαρροή e-mail, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», κάνοντας λόγο για «ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής e-mail».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημαίνοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης. Σε πολιτικό επίπεδο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις», ενώ αποκλείστηκε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Για το πολιτικό τοπίο ενόψει εκλογών

Αναφορά έγινε και στο πολιτικό τοπίο ενόψει εκλογών, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τονίζει ότι πρόκειται για «μαραθώνιο και όχι για κατοστάρι», εκτιμώντας ότι η εκλογική αναμέτρηση τοποθετείται χρονικά στην άνοιξη του 2027 και υπογραμμίζοντας ότι «οι εκλογές δεν κρίνονται μόνο στην προεκλογική περίοδο».

Ως προς τα εσωκομματικά ζητήματα και αναφορές σε στελέχη όπως ο Κώστας Καραμανλής, ο κ. Μαρινάκης κράτησε χαμηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «ένα ενεργό πολιτικό κεφάλαιο που ανήκει στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης ξεκίνησε αναφέροντας ότι εισάγεται στη Βουλή προς ψήφιση στις 24 Ιουνίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ενίσχυση των νοικοκυριών. Κεντρικό άξονα αποτελούν οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων και τη διευκόλυνση της αποπληρωμής οφειλών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά οικονομικών ενισχύσεων για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και αυξημένα ποσά, ενώ περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη στήριξη συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών στην περιφέρεια.

Οι νέες διατάξεις εντάσσονται στην ευρύτερη κυβερνητική πολιτική για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, με έμφαση στην ανακούφιση των πολιτών και την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας.

Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.

Μεταξύ άλλων:

• Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.

• Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

• Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

• Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

• Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

• Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.

• Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

• Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

• Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

• Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης.