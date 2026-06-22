Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8: Πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας ο Τσίπρας – Ανέφικτο το σενάριο για κοινή κάθοδο ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Για τις δημοσκοπήσεις, τον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, τις εσωκομματικές τριβές και το ενδεχόμενο συνεργασιών, μίλησε ο Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση και αν χρειάζεται αναπροσαρμογή ο στόχος του κόμματος για νίκη στις εκλογές με μία ψήφο διαφορά, είπε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κυβερνητικό. Ένα κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να φέρει την πολιτική αλλαγή και για να κυβερνήσει. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτό βάζουμε ενώπιον του ελληνικού λαού και του λέμε ότι εμείς έχουμε αυτό το πρόγραμμα, έτσι σχεδιάζουμε να μειώσουμε τα ενοίκια, έτσι σχεδιάζουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, έτσι σχεδιάζουμε να καταπολεμήσουμε το ιδιωτικό χρέος, αυτές τις μεταρρυθμίσεις θέλουμε να φέρουμε στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος δικαίου και γενικότερα στη λειτουργία του κράτους, με νέα διαύγεια και όλη αυτή την προγραμματική κατάθεση την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο ελληνικός λαός ας συγκρίνει τα προγράμματα – τα ανύπαρκτα κατά τη γνώμη μου των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης- ας συγκρίνει την εμπειρία του από τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ και αν η ζωή του βελτιώθηκε αυτά τα 7 χρόνια και ας αποφασίσει. Δεν κατεβαίνει κανείς στις εκλογές για να χάσει, ούτε κατεβαίνει για να αποτελέσει συμπλήρωμα».

«Έχουμε ξαναβρεθεί στην τρίτη θέση και πριν από ένα χρόνο όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ήταν δεύτερη στις δημοσκοπήσεις και πάλι καταφέραμε και περάσαμε δεύτεροι. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων -οι δημοσκοπήσεις το εμφανίζουν στο 17-18%- υπάρχει και κόσμος που ενδεχομένως δεν απαντά και στις δημοσκοπήσεις, άρα μια κρίσιμη μάζα πολιτών η οποία μπορεί να πειστεί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα, εμείς λέμε ότι αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση και καμία στρατηγική συνεργασιών. Να συνεργαστούμε σε τι;» τόνισε ο κ. Παππάς, απαντώντας για το εάν το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να έχει και μία στρατηγική συνεργασιών για την επόμενη μέρα.

Τι είπε για την πρόταση του Χάρη Δούκα

Σχετικά με την πρόταση που είχε κάνει ο Χάρης Δούκας περί κοινής καθόδου ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη, είπε: «Αυτό είναι ανέφικτο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κ. Τσίπρας είναι πρόσωπο μειωμένης πολιτικής αξιοπιστίας, το οποίο έχει δείξει πώς διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς συμπεριφέρεται στους πρώην συντρόφους του, αλλά και τελικά τι απόψεις έχει για τα θέματα. Δηλαδή, πρόχειρες λύσεις που προτείνει -είτε τα 200 εκατομμύρια για τα δωρεάν εισιτήρια, είτε για το ότι θα έκλεινε τις τράπεζες, όπως είπε στη συνέντευξη που σας έδωσε. Όλα αυτά δείχνουν ένα πρόσωπο, το οποίο δεν έχει πολιτική αξιοπιστία, αλλά και ούτε η επιθυμία του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Άρα συζητάμε για κάτι το οποίο είναι ανεδαφικό».

«Θεωρώ, και νομίζω και η πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ θεωρεί το ίδιο, ότι δεν υπάρχει κανένα έδαφος συνεργασίας, πολλώ δε μάλλον όταν ο ίδιος ο κ.Τσίπρας και το κόμμα του λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο, άρα τι συζητάμε;» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, που δεν είναι εφικτή η συνεννόηση, έκανε λόγο για μια τελείως διαφορετική προσέγγιση και επισήμανε: «Όταν το ΠΑΣΟΚ καταθέτει εδώ και ένα χρόνο ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ρεαλιστικό, το οποίο μπορεί να φέρει κυβερνητική πραγματική, πολιτική αλλαγή στη ζωή των πολιτών, και έχουμε κόμματα τα οποία δεν έχουν καν πρόταση κοστολογημένη, δεν υπάρχει καμία συζήτηση».

«Αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο στις εκλογές και μπορεί να βάλει τους όρους της συζήτησης, και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις μετά τις εκλογές, που συμφωνήσουν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τότε ναι μπορεί να γίνει μια συζήτηση», πρόσθεσε.

Για τον διαγκωνισμό ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ σε ό,τι αφορά τις προγραμματικές εξαγγελίες, με αφορμή και τις προτάσεις των δύο κομμάτων για τα εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αυτό το οποίο είπαμε εμείς, ήταν ένα μέτρο μετρημένο, ρεαλιστικό, το οποίο κοστίζει 35 εκατομμύρια και αφορούσε τους νέους κάτω των 24 ετών στις δύο μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχει αυτή η μεγάλη επιβάρυνση. Αυτό που είπε το κόμμα του κ. Τσίπρα ήταν κάτι, το οποίο ήταν ακατανόητο και είχε ένα κόστος απροσδιόριστο. Είναι από αυτά που λέει και από αυτά που έχει συνηθίσει να λέει ο κ. Τσίπρας, με ένα νόμο και ένα άρθρο.

Όλα αυτά λοιπόν θα κριθούν στις εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι σκληρός αγώνας, μοιάζει να είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που θα θέλαμε, αλλά αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας ενώπιον του ελληνικού λαού για να κριθεί. Δεν ξεκινάμε με απαισιοδοξία και δεν ξεκινάμε έναν αγώνα για να τον χάσουμε».

«Ευπρόσδεκτος όποιος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ»

Σχετικά με δημοσιεύματα που άφησαν να εννοηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να «μαζέψει» την Αριστερά που δεν θα κατευθυνθεί στο κόμμα Τσίπρα ή έκαναν λόγο για συνεργασία με το κόμμα Κασσελάκη, ο κ. Παππάς, μίλησε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. «Αυτό το οποίο έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι να κάνει ένα προσκλητήριο προς τα στελέχη, προς τον κόσμο που έχει υποστηρίξει δημοκρατικές επιλογές στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και προς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ και περιμέναν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φέρει έναν εκσυγχρονισμό στη χώρα, ο οποίος τελικά ποτέ δεν ήρθε, στο βαθμό μάλλον που προσδοκούσαν οι πολίτες εκείνοι. Οπότε όποιο στέλεχος θεωρεί ότι μπορεί να υπηρετήσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι ευπρόσδεκτος στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ως εκεί. Όλα αυτά τα σενάρια είναι περίεργα και το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν μίλησε ούτε για συγκολλήσεις κομμάτων, ούτε για κάτι τέτοιο».

Για τις εσωκομματικές τριβές στο ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς εάν είναι ενοποιημένο το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και την πρόσφατη δημόσια κόντρα Διαμαντοπούλου – Δουκα, ή εάν υπάρχει εσωκομματικό πρόβλημα, απάντησε: «Απόλυτα ενοποιημένο είναι το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε δείξει και στο συνέδριό μας. Σε ένα κόμμα, το οποίο έχει πολλά κορυφαία, σημαντικά και αξιόλογα στελέχη, υπάρχουν κάποιες άστοχες αντιπαραθέσεις, αλλά από ό,τι βλέπω η κ. Διαμαντοπούλου έχει σαρώσει όλη την Νότια Αθήνα, ο κ. Δούκας ασχολείται με τη διοίκηση του Δήμου και εκεί δείχνει ένα έργο ή μια προσπάθεια να ανατάξει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, η οποία υπάρχει στο Δήμο της Αθήνας, οπότε νομίζω ότι προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά τα αφήνουμε πίσω μας, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ δύσκολη δουλειά να κάνει και ευτυχώς έχει πολλά και αξιόλογα και σημαντικά στελέχη, πράγμα που δεν νομίζω να μπορούν να το πουν τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί βλέπουμε μια παρουσία, η οποία εκτός από αδύναμη, είναι άστοχη και συχνά ακούγονται αλλοπρόσαλλα πράγματα. Ο κόσμος όλα αυτά πρέπει να τα κρίνει και πρέπει να κρίνει την ποιότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τα οποία εγώ, αλλά νομίζω και όλο το ΠΑΣΟΚ, είμαστε πολύ περήφανοι».

Απαντώντας σε όσους λένε πως το «εγώ» μπαίνει πάνω από το εθνικό συμφέρον, και γι’ αυτό δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και προοπτική συνεργασιών, τόνισε ότι «δεν είναι ζητούμενο η δημιουργία ενός ετερόκλητου μετώπου το οποίο δεν θα έχει αρχή, μέση και τέλος και καμία ιδεολογική συγγένεια και δεν θα δώσει και λύσεις τελικά στα προβλήματα των Ελλήνων».

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ένα κοινό μέτωπο με το κόμμα του κ. Τσίπρα, το οποίο λέει για παράδειγμα ότι θα φορολογήσει τα πιο πλούσια ΑΦΜ και θα πάρει 4 δισεκατομμύρια, όπως είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου. Ή ακούμε κάτι περίεργα ότι αν φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού ή κάποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, θα δοθεί λύση. Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές προτάσεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το πώς μπορεί να αναδιανεμηθεί ο πλούτος, για το πώς μπορούν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάνε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το πώς μπορούν να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά και πώς τελικά στα επόμενα 4-5 χρόνια να βάλουμε ένα στόχο να μην είναι η αγοραστική μας δύναμη στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο. Όχι με θαύματα, αλλά με πολλή δουλειά και με μια διαφορετική λογική προσέγγισης της αγοράς, στην οποία θα πρέπει να μπουν όροι για την αισχροκέρδεια. Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ και δεν βλέπω να υπάρχει κοινή συνισταμένη» συμπλήρωσε ο Πέτρος Παππάς.

Πού οφείλεται η υποχώρηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς εάν η υποχώρηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ οφείλεται στον τρόπο που έκανε αντιπολίτευση, δηλαδή αν επικεντρώθηκε σε ζητήματα που δεν απασχολούν τα νοικοκυριά (πχ υποκλοπές), απάντησε: «Τα σκάνδαλα δεν τα έβγαζε το ΠΑΣΟΚ, υπήρχαν και έπρεπε θεσμικά να ανταποκριθούμε, ως θεσμικό κόμμα… Δυστυχώς, ζούμε σε καιρούς που οι πολίτες όντως είναι απογοητευμένοι από την πολιτική και σε αυτή την απογοήτευση έχει συμβάλλει και η διακυβέρνηση της ΝΔ των τελευταίων 7 ετών. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ένα κόμμα 52 ετών, έχει πληρώσει δυσανάλογα αυτή την απαξίωση των πολιτών στη συστημική πολιτική. Από εκεί και πέρα, πρέπει να γίνουν περισσότερα, να επικοινωνήσουμε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα το οποίο έχουμε και μπορεί να ανατάξει τις ζωές των Ελλήνων πολιτών και θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν η πορεία αυτή που θέλαμε, αλλά θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ δύσκολη πορεία, να σπάσει τις μυλόπετρες του δικομματισμού. Δεν ήταν αξιωματική η αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές, τρίτο είχε καταταγεί και είχε μία πορεία ανοδική».

Όσον αφορά την ευκαιρία που του δόθηκε με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν αξιοποίησε, υποστήριξε: «Δεν θεωρώ ότι έχει χαθεί αυτή η ευκαιρία γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο το οποίο δεν έχει πειστεί ακόμα και δεν έχει κατασταλάξει πού τελικά θα δώσει την ψήφο του. Θα δώσουμε τον αγώνα σε κάθε περίπτωση , έναν αγώνα ο οποίος πραγματικά είναι σημαντικός και είναι πολύ κρίσιμη η επόμενη κάλπη για τα πολλά επόμενα χρόνια της Ελλάδος. Θα το πούμε σε όλους τους τόνους στους Έλληνες πολίτες ότι δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να πάνε να ψηφίσουν στην επόμενη κάλπη, η οποία θα κρίνει πολλά για το μέλλον της χώρας».

Ακούστε το ηχητικό: