Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Το Ιράν θα συνεχίσει να «διαχειρίζεται» τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν θα συνεχίσει να «διαχειρίζεται» τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης. Ο επικεφαλής του ιρανικού κοινοβουλίου και της ομάδας διαπραγματευτών με τις ΗΠΑ ανέφερε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός δεν θα επανέλθει στην κατάσταση που ίσχυε πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο», είπε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη θα σεβαστεί τους διεθνείς κανόνες, αλλά θα έχει ρόλο στη διαχείριση της θαλάσσιας οδού.

«Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ», επέμεινε.

Τα Στενά του Ορμούζ έχουν στρατηγική σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές. Οι δηλώσεις του Γκαλιμπάφ έγιναν στο πλαίσιο των επαφών για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ