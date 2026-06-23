Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Σούμι και Χάρκοβο

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Δύο τραυματίες καταγράφηκαν στη Ζαπορίζια, τρεις στο Σούμι και μία γυναίκα στο Χάρκοβο έπειτα από επίθεση με drone. Το Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή, ενώ το Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες των επιθέσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση.

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Διεθνή Νέα

Πόλεμος στην Ουκρανία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Σούμι και Χάρκοβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το Κίεβο να εκδίδει προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή.
  • Στη Ζαπορίζια δύο άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια, στο Σούμι τραυματίστηκαν τρεις, ενώ στο Χάρκοβο μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με drone.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση και συνεχίζει να ζητά στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους.

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Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, το Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή και κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν σε καταφύγια τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων, όπως ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Στο Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν αργά τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Επίθεση με drone στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με drone, όπως δήλωσε στο Telegram ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοβ το βράδυ της Δευτέρας.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες των τελευταίων επιθέσεων.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Παράλληλα, συνεχίζει να ζητά στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους για μια ειρηνευτική συμφωνία και προωθεί την ταχεία ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Reuters

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