Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Σούμι και Χάρκοβο

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, το Κίεβο εξέδωσε προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή και κάλεσε τους πολίτες να μεταβούν σε καταφύγια τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στη νοτιοανατολική περιοχή της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά τα πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων, όπως ανέφερε στο Telegram ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ. Στο Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν αργά τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Επίθεση με drone στο Χάρκοβο

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, μία γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με drone, όπως δήλωσε στο Telegram ο δήμαρχος Ίχορ Τερέχοβ το βράδυ της Δευτέρας.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες των τελευταίων επιθέσεων.

Η προειδοποίηση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία προετοιμάζει μαζική επίθεση. Παράλληλα, συνεχίζει να ζητά στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους για μια ειρηνευτική συμφωνία και προωθεί την ταχεία ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Reuters