Πανελλήνιες 2026: Στα Γαλλικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 συνεχίζονται, με τους υποψηφίους να εξετάζονται σήμερα στο μάθημα των Γαλλικών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται σήμερα, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψηφίους.
  • Το πρόγραμμα των εξετάσεων περιλαμβάνει σήμερα το μάθημα των Γαλλικών.
  • Οι μαθητές καλούνται να διαγωνιστούν στα Γαλλικά, στο πλαίσιο των εισαγωγικών εξετάσεων του 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται σήμερα οι Πανελλήνιες με τα ειδικά μαθήματα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Γαλλικά, ενώ αύριο (24/6) ακολουθούν τα Ιταλικά.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00 το πρωί, ενώ η εξέταση αρχίζει στις 08:30. Πρόκειται για μία από τις τελευταίες δοκιμασίες της φετινής εξεταστικής διαδικασίας. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται με τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι έχουν ήδη στραμμένο το βλέμμα τους στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.

Η ολοκλήρωση των ειδικών μαθημάτων θα ανοίξει τον δρόμο για την τελική φάση της διαδικασίας, που περιλαμβάνει την ανακοίνωση των βαθμών, την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και, στη συνέχεια, την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

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