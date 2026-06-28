Κρήτη: Ελεύθεροι οι 2 συλληφθέντες για τον θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο – Στο μικροσκόπιο σημείωμα που φέρεται να άφησε στον φίλο της

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τον θάνατο της 43χρονης χθες, στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο. Πρόκειται για τον πρόεδρο του σκοπευτηρίου, καθώς και για τον υπεύθυνο εκπαιδευτή.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές θα πραγματοποιήσουν γραφολογική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης, στο προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών που είχε εκδοθεί για τη συμμετοχή της, σύμφωνα με το CRETA24.

Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου της 43χρονης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε της ζωή της, όταν αυτοπυροβολήθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου (27/6) με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν στιγμές πανικού, όταν οι παριστάμενοι αντιλήφθηκαν πως η 43χρονη είχε πέσει αιμόφυρτη στο έδαφος. Σε σοκ βρίσκεται και ο εκπαιδευτής, ο οποίος παρέδωσε το όπλο στην γυναίκα.

Η αστυνομία κάνει λόγο για αυτοπυροβολισμό της 43χρονης, και, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται εάν πρόκειται για εκπυρσοκρότηση ή εάν η 43χρονη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έως τώρα μαρτυρίες οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι το σενάριο της αυτοχειρίας είναι το πιθανότερο.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, που από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε για την κατάστασή της, αναχώρησαν εσπευσμένα για το Ηράκλειο, όπου δυστυχώς ενημερώθηκαν πως η 43χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Το σημείωμα που φέρεται να άφησε η 43χρονη στον φίλο της

Η 43χρονη, όπως όλα δείχνουν, φαίνεται πως έδρασε βάσει ενός «σχεδίου θανάτου», βάζοντας τέλος στη ζωή της μέσα στο σκοπευτήριο. Φέρεται, μάλιστα, να άφησε ένα περίεργο ιδιόχειρο σημείωμα στον φίλο της, το πρωί του Σαββάτου, πριν συμβεί η τραγωδία.

«Πάω στο Ρέθυμνο να συναντήσω μία φίλη μου που είχε ατύχημα. Φύγε και εγώ θα πετάξω με τη βραδινή πτήση. Πάρε τη βαλίτσα μου» φέρεται να έγραφε στο σημείωμα η 43χρονη, η οποία λίγο αργότερα μετέβη με ταξί στο σκοπευτήριο, προσποιούμενη ότι δήθεν ενδιαφερόταν να προπονηθεί ως νέα αθλήτρια, ώστε να έχει πρόσβαση σε όπλο, το οποίο εν τέλει έστρεψε στον εαυτό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, επρόκειτο να ταξιδέψουν και οι δύο το πρωί του Σαββάτου για Γερμανία. Τελικά όμως, αναχώρησε μόνος του ο φίλος της. Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν στη διάθεσή τους το πρωτότυπο σημείωμα και ενημερώθηκαν για την ύπαρξή του από τον φίλο της 43χρονης. Και αυτό, επίσης, είναι ένα στοιχείο που εξετάζεται και αξιολογείται.

Η 43χρονη ταξίδεψε πριν από περίπου δύο εβδομάδες στην Κρήτη, προκειμένου να συναντήσει το πρόσωπο αυτό, να περάσει χρόνο μαζί του και να κάνουν διακοπές.

Κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη το πρωί του Σαββάτου και «πυροδότησε» την απόφασή της να βάλει τέλος στη ζωή της. Οι Αρχές θέλουν να «φωτίσουν» περισσότερο τις συνθήκες του συμβάντος, τι προηγήθηκε δηλαδή, ενώ φυσικά στην εξίσωση μπαίνει και το βεβαρημένο ιστορικό ψυχικής υγείας της θανούσης.

Τι είπε στην απολογία του ο πρόεδρος του ομίλου

«Η συγχωρεμένη φαινόταν απολύτως φυσιολογική και δεν μου έδωσε κανένα ανησυχητικό σημάδι καθ’ όλη τη διάρκεια της συναναστροφής μας. Εισήλθαμε στο πεδίο, καταλάβαμε από κοινού τη μονήρη σκοπευτική θυρίδα και ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Ήμουν συνεχόμενα -στην κυριολεξία- από πάνω της και καθ’ όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μας δεν διέκρινα να έχει κάποιο πρόβλημα, ανησυχία, άγχος κλπ» φέρεται να υποστήριξε στην προανακριτική του απολογία ο πρόεδρος του ομίλου.

Η 43χρονη είχε χρησιμοποιήσει ήδη 30-50 συνολικά φυσίγγια, δηλαδή 4-5 γεμιστήρες, όταν του ζήτησε ευγενικά, πλην όμως επιτακτικά να κάνει ένα-δύο βήματα πίσω γιατί, κατά τα λεγόμενα της, την άγχωνε η στενή παρουσία και αυστηρή επιτήρησή του και θεωρούσε ότι είχε αποκτήσει πλέον εξοικείωση και αυτοπεποίθηση για να ρίξει εντελώς μόνη της. Ο ίδιος αναφέρει ότι έκανε δύο βήματα πίσω, παραμένοντας σε απόσταση ετοιμότητας, όταν, όπως περιγράφει, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα εκείνη έστρεψε το όπλο στον εαυτό της.