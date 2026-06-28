Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από πτώση ελικοπτέρου της Aramco

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια πτώσης ελικοπτέρου που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και συνετρίβη στην περιοχή Ρας Τανούρα, δυτικά των Στενών του Ορμούζ. – Το δυστύχημα άφησε 14 νεκρούς, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας. – Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία, καθώς η Aramco έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια και την τεχνολογία. Οι φορτώσεις αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα είχαν ξαναρχίσει μόλις την Παρασκευή 26/06.

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Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια πτώσης ελικοπτέρου που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και συνετρίβη στην περιοχή Ρας Τανούρα, δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

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Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Aramco, ως ο μεγαλύτερος πετρελαϊκός παραγωγός στον κόσμο, έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια και την τεχνολογία, ωστόσο περιστατικά όπως αυτό προκαλούν ανησυχία. Την Παρασκευή 26/06 είχαν ξαναρχίσει στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα οι φορτώσεις αργού πετρελαίου που είχαν σταματήσει για σχεδόν τέσσερις μήνες.

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