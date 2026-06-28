Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί από πτώση ελικοπτέρου της Aramco

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια πτώσης ελικοπτέρου που ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και συνετρίβη στην περιοχή Ρας Τανούρα, δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η Aramco, ως ο μεγαλύτερος πετρελαϊκός παραγωγός στον κόσμο, έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια και την τεχνολογία, ωστόσο περιστατικά όπως αυτό προκαλούν ανησυχία. Την Παρασκευή 26/06 είχαν ξαναρχίσει στον τερματικό σταθμό Ρας Τανούρα οι φορτώσεις αργού πετρελαίου που είχαν σταματήσει για σχεδόν τέσσερις μήνες.