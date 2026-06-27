Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης, σύμφωνα με τη UKMTO

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO.

Όπως ανέφερε η υπηρεσία, το πλοίο υπέστη ζημιές στη γέφυρα, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Το Μπαχρέιν καταγγέλλει επίθεση με ιρανικά drones

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε σήμερα ότι έγινε στόχος ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κατηγορώντας την Τεχεράνη πως «υπονομεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες», μετά τις πρώτες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν από την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας στα μέσα Ιουνίου.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τη «στοχοποίηση της επικράτειάς του τα ξημερώματα του Σαββάτου από ιρανικά ντρόουν, ως κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του», «επιρρίπτοντας την πλήρη ευθύνη για την υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Τεχεράνη».

Νωρίτερα σήμερα, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών θέσεων στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν σε ιρανικό έδαφος.