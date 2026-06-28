Κομοτηνή: Αγωνία για 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

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Αγωνία για έναν 17χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής Αρωγής του Δήμου Κομοτηνής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ναυαγοσώστης της πλαζ κατάφερε να επαναφέρει τον σφυγμό του ανήλικου, ο οποίος στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Ο 17χρονος αναμένεται εντός της ημέρας να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο, παραμένει κρίσιμη.