ΗΠΑ: Ο Στιβ Γουίτκοφ στη Ντόχα για κρίσιμες επαφές με το Ιράν

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ντόχα για επαφές με το Ιράν, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CNN. Η επίσκεψη ακολουθεί δηλώσεις του προέδρου Τραμπ για επικείμενες συνομιλίες με το Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, ωστόσο η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις, τονίζοντας την προτεραιότητα στην εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης.

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Διεθνή Νέα

Στιβ Γουίτκοφ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθ’ οδόν προς την Ντόχα βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, για κρίσιμες επαφές με το Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι την Τρίτη αναμένεται να υπάρξουν επαφές με το Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ.
  • Από την πλευρά της ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες.

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Καθ’ οδόν προς την Ντόχα βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν στην αποστολή συμμετέχει και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι την Τρίτη αναμένεται να υπάρξουν επαφές με το Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Την ίδια ώρα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι τεχνικές συνομιλίες για το μνημόνιο κατανόησης συνεχίζονται κανονικά, παρά την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Από την πλευρά της ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε ότι έχουν προγραμματιστεί διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας ότι η προτεραιότητά της είναι η εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης και όχι η έναρξη νέου γύρου συνομιλιών.

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