Μουντιάλ 2026: Συναγερμός για ακραία ζέστη στο Κάνσας Σίτι ενόψει των νοκ άουτ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κάνσας Σίτι λόγω της ακραίας ζέστης, καθώς η πόλη των ΗΠΑ αποτελεί μία από τις έδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η περιοχή φιλοξενεί προπονητικά κέντρα των εθνικών ομάδων της Αργεντινής, της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Αλγερίας, ενώ θα διεξαχθεί εκεί και ο αγώνας Κολομβία – Γκάνα για τη φάση των «32», στις 4 Ιουλίου, στις 04:30.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει τη διοργάνωση. Στη φάση των ομίλων, ο αγώνας ανάμεσα στη Γαλλία και το Ιράκ διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, λόγω καταιγίδων κοντά στο στάδιο της Φιλαδέλφειας.

Η προειδοποίηση των αρχών

Το Κάνσας Σίτι, που βρίσκεται στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, κατέγραψε αυτή την εβδομάδα σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Αργά το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για «επικίνδυνες συνθήκες ζέστης, με τους δείκτες θερμότητας να προβλέπονται να κυμανθούν μεταξύ 105 και 110 βαθμών Φαρενάιτ (41°C έως 43°C)».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι το κύμα ζέστης θα έχει διάρκεια και θα επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή. «Αρκετές ημέρες ακραίας ζέστης θα επηρεάσουν την περιοχή, με μικρή ανακούφιση κατά τη διάρκεια της νύχτας», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Οι διοργανωτές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων. Η κατάσταση στο Κάνσας Σίτι εντείνει τον προβληματισμό για τις καιρικές συνθήκες που συνοδεύουν τη διοργάνωση στις ΗΠΑ.