Μουντιάλ 2026: Συναγερμός για ακραία ζέστη στο Κάνσας Σίτι ενόψει των νοκ άουτ

Το Κάνσας Σίτι βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίας ζέστης και υψηλής υγρασίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για επικίνδυνες συνθήκες. Η πόλη αποτελεί μία από τις έδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και φιλοξενεί προπονητικά κέντρα εθνικών ομάδων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Κάνσας Σίτι, Μουντιάλ 2026
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στο Κάνσας Σίτι λόγω της ακραίας ζέστης, καθώς η πόλη των ΗΠΑ αποτελεί μία από τις έδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
  • Οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει τη διοργάνωση, με τον αγώνα Γαλλία-Ιράκ να διακόπτεται για ώρες λόγω καταιγίδων στη Φιλαδέλφεια.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για «επικίνδυνες συνθήκες ζέστης, με τους δείκτες θερμότητας να προβλέπονται να κυμανθούν μεταξύ 105 και 110 βαθμών Φαρενάιτ (41°C έως 43°C)».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κάνσας Σίτι λόγω της ακραίας ζέστης, καθώς η πόλη των ΗΠΑ αποτελεί μία από τις έδρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η περιοχή φιλοξενεί προπονητικά κέντρα των εθνικών ομάδων της Αργεντινής, της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Αλγερίας, ενώ θα διεξαχθεί εκεί και ο αγώνας ΚολομβίαΓκάνα για τη φάση των «32», στις 4 Ιουλίου, στις 04:30.

Οι καιρικές συνθήκες έχουν ήδη επηρεάσει τη διοργάνωση. Στη φάση των ομίλων, ο αγώνας ανάμεσα στη Γαλλία και το Ιράκ διακόπηκε για περισσότερες από δύο ώρες, λόγω καταιγίδων κοντά στο στάδιο της Φιλαδέλφειας.

Η προειδοποίηση των αρχών

Το Κάνσας Σίτι, που βρίσκεται στις μεσοδυτικές ΗΠΑ, κατέγραψε αυτή την εβδομάδα σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Αργά το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για «επικίνδυνες συνθήκες ζέστης, με τους δείκτες θερμότητας να προβλέπονται να κυμανθούν μεταξύ 105 και 110 βαθμών Φαρενάιτ (41°C έως 43°C)».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι το κύμα ζέστης θα έχει διάρκεια και θα επηρεάσει ευρύτερα την περιοχή. «Αρκετές ημέρες ακραίας ζέστης θα επηρεάσουν την περιοχή, με μικρή ανακούφιση κατά τη διάρκεια της νύχτας», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Οι διοργανωτές παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων. Η κατάσταση στο Κάνσας Σίτι εντείνει τον προβληματισμό για τις καιρικές συνθήκες που συνοδεύουν τη διοργάνωση στις ΗΠΑ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ