Δέσποινα Βανδή: «Η Κρήτη δεν έφυγε από εμάς, όλη η Πάρος ακούει κρητικά» – Το βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη

«Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε από εμάς». Με αυτά τα λόγια η Δέσποινα Βανδή συνόδευσε το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από την Πάρο, όπου βρέθηκε τον Δεκαπενταύγουστο, ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της.

Μαζί της είναι τα παιδιά της αλλά και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός, μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει στο νησί των Κυκλάδων μια γεύση από τη μουσική της Κρήτης.

«Μπορείς να φύγαμε από την Κρήτη. αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά» περιγράφει η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη να τραγουδάει και να χορεύει στον κρητικό ρυθμό.

Δείτε το βίντεο: