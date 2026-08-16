Δέσποινα Βανδή: «Η Κρήτη δεν έφυγε από εμάς, όλη η Πάρος ακούει κρητικά» – Το βίντεο με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την Πάρο, όπου βρέθηκε τον Δεκαπενταύγουστο μαζί με τα παιδιά της και τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. Στο βίντεο, ο Βασίλης Μπισμπίκης τραγουδά και χορεύει σε κρητικό ρυθμό, με τη Δέσποινα Βανδή να σχολιάζει τη διαρκή σύνδεσή τους με την Κρήτη.

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Lifestyle

Βανδή- Μπισμπίκης- Πάρος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δέσποινα Βανδή ανέβασε βίντεο στο Instagram από την Πάρο, όπου βρέθηκε τον Δεκαπενταύγουστο, ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της.
  • Μαζί της ήταν τα παιδιά της αλλά και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης τραγούδησε και χόρεψε σε κρητικούς ρυθμούς, με τη Δέσποινα Βανδή να σχολιάζει: «όλη η Πάρος ακούει κρητικά».

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«Μπορεί να φύγαμε από την Κρήτη, αλλά η Κρήτη δεν έφυγε από εμάς». Με αυτά τα λόγια η Δέσποινα Βανδή συνόδευσε το βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από την Πάρο, όπου βρέθηκε τον Δεκαπενταύγουστο, ανήμερα της ονομαστικής γιορτής της.

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Μαζί της  είναι τα παιδιά της αλλά και ο σύντροφός της, Βασίλης Μπισμπίκης.

Ο ηθοποιός, μάλιστα, δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει στο νησί των Κυκλάδων μια γεύση από τη μουσική της Κρήτης.

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«Μπορείς να φύγαμε από την Κρήτη. αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά» περιγράφει η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη να τραγουδάει και να χορεύει στον κρητικό ρυθμό.

Δείτε το βίντεο:

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