Προκαταβολή φόρου: Γιατί δεν θα καταργηθεί

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Το τελευταίο διάστημα έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για την προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η σταδιακή κατάργηση της σε ορίζοντα τετραετίας, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως ξεκαθαρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr «το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί εντελώς η προκαταβολή φόρου. Σε καμία περίπτωση δεν επεξεργαζόμαστε την οριστική κατάργηση της προκαταβολής φόρου».

«Η προκαταβολή φόρου είναι ένα κονδύλι που αποφέρει 4 δισ. ευρώ τον χρόνο στα κρατικά ταμεία. Δεν υπάρχει χρήση, χώρος για να καταργηθεί αυτό το ποσό. Το ότι εξετάζουμε το πώς θα εξορθολογιστεί η προκαταβολή φόρου, ναι το εξετάζουμε» εξηγεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το ακριβές ποσοστό της μείωσης της προκαταβολής φόρου.

Σε κάθε περίπτωση, το οριστικό σχέδιο για την προκαταβολή φόρου θα γνωστοποιηθεί φέτος στη ΔΕΘ, όπως επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως, σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προκαταβολή φόρου για:

τα νομικά πρόσωπα φτάνει στο 80% του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, για την πρώτη τριετία ανέρχεται στο 40%.

του φόρου εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Ωστόσο, για την πρώτη τριετία ανέρχεται στο 40%. τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 55 %. Διευκρινίζεται πως, η προκαταβολή φόρου πληρώνεται από τους υπόχρεους ταυτόχρονα με τον κύριο φόρο που τους βεβαιώνεται.

%. Διευκρινίζεται πως, η προκαταβολή φόρου πληρώνεται από τους υπόχρεους ταυτόχρονα με τον κύριο φόρο που τους βεβαιώνεται. τις τράπεζες είναι στο 100%.

Τι εξετάζεται

Ένα από τα σενάρια που φαίνεται να έχουν πέσει στο τραπέζι είναι να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα για την προκαταβολή φόρου, όπου θα μειωθούν τα υφιστάμενα ποσοστά των νομικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων, δηλαδή κάτω του 80% και κάτω του 55% αντίστοιχα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει και μια κλιμάκωση ως προς αυτό.

Με άλλα λόγια, μια μεγάλη επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό, να καταβάλει πιο υψηλή προκαταβολή φόρου από μια μικρομεσαία και ατομική επιχείρηση.

Ωστόσο σύμφωνα με άλλο σενάριο, θα μειώνεται σταδιακά σε ετήσια βάση το ποσοστό της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.