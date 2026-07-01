Αιτωλοακαρνανία: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε φαράγγι

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο φαράγγι της Τρύφου, στην Αιτωλοακαρνανία, για την ανάσυρση άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από ατύχημα που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας rafting.

Οι αρχές ενημερώθηκαν περίπου στις 20:40 το βράδυ της Τετάρτης, όταν άνδρας κάλεσε το 112 και ανέφερε το περιστατικό στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου Τρύφου Ξηρομέρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φίλος του ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του.

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και αστυνομικοί για τον συντονισμό των ενεργειών. Η μορφολογία της περιοχής δυσχεραίνει την πρόσβαση και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έχουν κινητοποιηθεί 18 πυροσβέστες, η ομάδα ορμητικών νερών και η ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με χρήση drone.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές.