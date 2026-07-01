Τραμπ: Πώς μετέτρεψε τον Λευκό Οικό σε μια… κερδοφόρα προσωπική επιχείρηση – Οι «χρυσές» δουλειές και η έκθεση των 927 σελίδων

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η επιστροφή στον Λευκό Οίκο δεν ήταν ποτέ μια απλή υπόθεση δημόσιου λειτουργήματος και κοινωνικής προσφοράς, αλλά, όπως αποδεικνύεται, μια εξαιρετικά προσοδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία.

Σπάζοντας κάθε δεσμό με την ιστορική παράδοση που ήθελε τους Αμερικανούς προέδρους να θυσιάζουν τα εταιρικά τους συμφέροντα για χάρη του αξιώματος, ο Τραμπ κατάφερε στον πρώτο κιόλας χρόνο της νέας του θητείας να μετατρέψει τον Λευκό Οίκο σε μια ιδιότυπη μηχανή παραγωγής χρήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση οικονομικού περιεχομένου που δόθηκε στη δημοσιότητα, τα συνολικά του έσοδα για το 2025 εκτοξεύτηκαν στο αδιανόητο ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το «χρυσό» 1,4 δισ. να εισρέει απευθείας από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του, οι οποίες… όλως τυχαίως, ευνοήθηκαν άμεσα από τις δικές του προεδρικές αποφάσεις και νομοθετήματα.

Τα στοιχεία για το 2025 -το πρώτο έτος της δεύτερης θητείας του Τραμπ- κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ, μέσω ενός εγγράφου 927 σελίδων. Το συγκεκριμένο pdf. αρχείο δημοσιεύσε το NBC News.

Πριν δημοσιευθούν τα κέρδη-μαμού του Τραμπ, το Forbes εκτιμούσε την καθαρή περιουσία του Αμερικανού Προέδρου στα 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το Bloomberg την υπολόγιζε στα 7,6 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η οικονομική έκθεση αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήρθε σε δικαστική αντιπαράθεση με αρκετούς επιχειρηματικούς κολοσσούς, καταφέρνοντας να εισπράξει τουλάχιστον 86,5 εκατομμύρια δολάρια από νομικούς συμβιβασμούς.

Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 24,5 εκατ. δολάρια από τη Meta και από 16 εκατ. δολάρια από την Paramount και την Disney αντίστοιχα.

Ο Τραμπ αποδείχθηκε επίσης ιδιαίτερα δραστήριος και στο χρηματιστήριο, με τις μεγαλύτερες επενδύσεις του για το έτος να εντοπίζονται σε κορυφαίες εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπως οι Amazon, Meta, Nvidia και Tesla.

Η «προδοσία του αμερικανικού κοινωνικού συμβολαίου»

Σε σύγκριση με το 2024, όταν τα ελάχιστα έσοδά του ανέρχονταν σε 622 εκατομμύρια δολάρια προτού επανεκλεγεί, τα έσοδα του Τραμπ για το 2025 υπερτριπλασιάστηκαν, σημειώνουν οι New York Times.

«Είναι εντελώς πρωτοφανές», δήλωσε η Μέγκαν Γκόρμαν, δικηγόρος και συγγραφέας του πρόσφατου βιβλίου «All the Presidents’ Money» (Τα χρήματα όλων των Προέδρων), για το οποίο μελέτησε την ιστορία του προεδρικού πλούτου σε βάθος 250 ετών.

Ιστορικοί επισημαίνουν ότι, διαχρονικά οι Αμερικανοί πρόεδροι επεδίωκαν να αποστασιοποιηθούν από εταιρικές δεσμεύσεις.

Η Λίντσεϊ Μ. Τσερβίνσκι, ιστορικός και διευθύνουσα σύμβουλος της Προεδρικής Βιβλιοθήκης Τζορτζ Ουάσινγκτον στο Μάουντ Βέρνον, σημείωσε: «Το δημόσιο αξίωμα, αν μη τι άλλο, αποτελούσε πηγή χρέους και όχι πηγή εσόδων».

Ωστόσο, ο Τραμπ και η οικογένειά του έπραξαν το αντίθετο, δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν από τις ενέργειες του ίδιου του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ αυτών, η χάρη που απένειμε ο Τραμπ τον Οκτώβριο στον Changpeng Zhao, τον πλουσιότερο άνθρωπο στα κρυπτονομίσματα και ιδρυτή της Binance, κρίσιμου συνεργάτη της οικογένειας Τραμπ, αλλά και η νομοθεσία που υπέγραψε τον περασμένο Ιούλιο για την προώθηση των stablecoins, μόλις τέσσερις μήνες αφότου η εταιρεία της οικογένειάς του λάνσαρε το δικό της stablecoin.

Σύμφωνα με την Γκόρμαν, οι πράξεις αυτές αποτελούν, από πολλές απόψεις, «μια προδοσία του αμερικανικού κοινωνικού συμβολαίου: ότι εκείνοι που ηγούνται της χώρας θέτουν ως προτεραιότητα τη χώρα έναντι του εαυτού τους — μια παραδοχή που ανάγεται στον Τζορτζ Ουάσινγκτον».

«Όλοι επωφελούνται»

Στο κλίμα αυτό, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε θέση την Τετάρτη, υπεραμυνόμενος των εσόδων ύψους 1,4 δισ. δολαρίων από τις οικογενειακές δραστηριότητες στα κρυπτονομίσματα και δηλώνοντας πως «όλοι κερδίζουν» κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εξουσία.

Πραγματοποιώντας την παρθενική του πτήση με το νέο Air Force One -το οποίο αποτελεί δωρεά του Κατάρ- ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε τις επικρίσεις ότι εκμεταλλεύεται το αξίωμά του για να πλουτίσει.

«Ξέρετε γιατί έβγαλα κέρδη; Επειδή το Χρηματιστήριο ανεβαίνει. Όλοι επωφελούνται», τόνισε.

«Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η περιουσία του προέρχεται από την προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία του, αν και τα εισοδήματά του προέρχονται από δραστηριότητες που ανέλαβε αφού επέστρεψε στην προεδρία το 2025.

«Δεν ξέρω αν είχα καλύτερη καριέρα στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις, αλλά είχα σπουδαία καριέρα στις επιχειρήσεις. Επομένως, όλοι επωφελούμαστε. Εγώ επωφελούμαι επειδή έχω πολλά χρήματα και πολλά μετρητά», πρόσθεσε.

«Ενεργεί για το συμφέρον του κοινού»

Ο Λευκός Οίκος και η οικογένεια Τραμπ απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε ερώτημα περί σύγκρουσης συμφερόντων, υποστηρίζοντας ότι οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του προέδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, διευθύνουν τις επιχειρήσεις.

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε στα τέλη Μαΐου, όταν ρωτήθηκε για κερδοφόρες αγορές μετοχών -όπως στην Dell Technologies– που έγιναν για λογαριασμό του Τραμπ: «Ο πρόεδρος Τραμπ ενεργεί μόνο προς το βέλτιστο συμφέρον του αμερικανικού κοινού. Γι’ αυτό και τον επανέλεξαν με συντριπτική πλειοψηφία σε αυτό το αξίωμα, παρά τα χρόνια ψευδών και ανυπόστατων κατηγοριών εναντίον του και εναντίον των επιχειρήσεών του από τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων».

Πρόσθεσε πως ο Τραμπ μετέτρεψε τις ΗΠΑ σε «πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως».

Τα «χρυσά» κρυπτονομίσματα

Η επιθετική είσοδος της οικογένειας στα κρυπτονομίσματα ξεκίνησε στα τέλη του 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως συνιδρυτής της οικογενειακής εταιρείας κρυπτονομισμάτων, World Liberty Financial, η οποία του απέφερε 799 εκατομμύρια δολάρια.

Σημαντικό μέρος αυτού του ποσού προήλθε από πληρωμή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), η οποία αγόρασε μερίδιο στην εταιρεία.

«Οι συγκρούσεις συμφερόντων του Προέδρου με τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων είναι πρωτοφανείς. Δεν έχουμε δει ποτέ ξανά έναν πρόεδρο να έχει άμεση σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στις οικονομικές του επενδύσεις και τις πολιτικές που υποστηρίζει, και αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα για το γιατί χρειαζόμαστε τώρα μια ευρεία μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της κυβερνητικής δεοντολογίας», δήλωσε ο Κέντρικ Πέιν, ανώτερος διευθυντής θεμάτων δεοντολογίας στην οργάνωση Campaign Legal Center.

Παράλληλα, τρεις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του, ο Τραμπ βοήθησε στο λανσάρισμα του memecoin $TRUMP, το οποίο του απέφερε επιπλέον 636 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ωφελήθηκε άμεσα από δήλωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) τον Φεβρουάριο του 2025, η οποία γνωστοποίησε ότι τέτοιου είδους tokens δεν θα υπόκεινται πλέον στην εποπτεία της, ανατρέποντας τη σκληρή στάση που είχε κρατήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Επιπλέον, real estate συμφωνίες με Σαουδάραβα κατασκευαστή, που εμπλέκουν και τη σαουδαραβική κυβέρνηση, καθώς και αντίστοιχες συμφωνίες σε Βιετνάμ και Ρουμανία, απέφεραν δεκάδες εκατομμύρια στον Τραμπ και τους γιους του.

Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται πρόσφατες επενδύσεις των γιων του σε στρατιωτικούς αναδόχους ή σε εταιρείες εξόρυξης κρίσιμων ορυκτών που διεκδικούν δισεκατομμύρια ομοσπονδιακής βοήθειας.

$Trump

Το ψηφιακό νόμισμα με την ονομασία $Trump κυκλοφόρησε στις 17 Ιανουαρίου και μέσα σε δύο ημέρες η αξία του εκτοξεύθηκε άνω των 14,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, στη συνέχεια υποχώρησε κατά 2/3, προκαλώντας σοβαρές απώλειες στους μικροεπενδυτές.

Τα meme coins, όπως το $Trump, είναι κρυπτονομίσματα που ενισχύουν τη δημοτικότητά τους από διαδικτυακές τάσεις και συχνά παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα, χωρίς πρακτική χρησιμότητα.

Το συγκεκριμένο token προωθήθηκε ως σύμβολο υποστήριξης στον Τραμπ και στο κάλεσμα του να «παλέψουν, να παλέψουν, να παλέψουν» (Fight, fight, fight) μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πέρυσι, σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

«Αυτή τη φορά δεν θα κάτσουμε στην άκρη»

Κατά την πρώτη του θητεία το 2017, ο Τραμπ είχε συμφωνήσει να μην προχωρήσει σε νέες διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες. Μετά την επανεκλογή του, όμως, η οικογένεια άλλαξε στρατηγική.

Ο Έρικ Τραμπ δήλωσε στα τέλη του 2024, ότι η προεδρία είχε κοστίσει στον πατέρα του «μια ολόκληρη περιουσία».

«Στην πρώτη θητεία κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να αποφύγουμε οποιαδήποτε υπόνοια απρέπειας, και ειλικρινά, μας διέλυσαν όπως και να έχει», σημείωσε.

«Δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε στο περιθώριο για πάντα, και εγώ δεν πρόκειται να το κάνω», πρόσθεσε.

Νομικά, τα έσοδα εισπράττονται από καταπιστεύματα (trusts) που ελέγχουν οι γιοι του, όμως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ παραμένει ο τελικός δικαιούχος (beneficiary) και άρα ο ίδιος που καρπώνεται τα κέρδη.

Η ιστορική σύγκριση με προηγούμενους προέδρους

Η στάση αυτή έρχεται σε πλήρη ρήξη με το παρελθόν, επισημαίνουν οι New York Times, όπου οι πρόεδροι πουλούσαν τις επιχειρήσεις τους – ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος πούλησε το μερίδιό του στην ομάδα μπάσκετ Texas Rangers και ο Τζίμι Κάρτερ παρέδωσε τη διαχείριση της φάρμας με φιστίκια σε ανεξάρτητο διαχειριστή.

Ακόμα και όταν συγγενείς προέδρων στο παρελθόν ενεπλάκησαν σε πολύ μικρότερης κλίμακας υποθέσεις, όπως η μπύρα «Billy Beer» του αδελφού του Κάρτερ ή οι ασφαλιστικές δουλειές του Τζέιμς Ρούσβελτ, γιου του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, που οδήγησαν στο σκάνδαλο «Jimmy’s Got It» και την παραίτησή του, οι αντιδράσεις ήταν θυελλώδεις.

Ο Τζέφρι Α. Ένγκελ, διευθυντής του Κέντρου Προεδρικής Ιστορίας στο Southern Methodist University, εξήγησε σχετικά: «Οι πρόεδροι εργάζονταν επιμελώς για να δείξουν ότι δεν συνδέονται με τίποτα που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να θέσει σε κίνδυνο τη λήψη των αποφάσεών τους ή να επηρεάσει τη δημόσια αρετή τους. Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ φαίνεται να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση: ότι αν το κάνουμε σε τόσο μεγάλο βαθμό, ο κόσμος δεν θα θεωρήσει τίποτα από αυτά περίεργο».

Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος εκτελεί χρέη συμβούλου εξωτερικής πολιτικής για τη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που η επενδυτική του εταιρεία συγκεντρώνει δισεκατομμύρια από κρατικά ταμεία πλούτου της Μέσης Ανατολής.

Ο Μαρκ Κ. Απντεγκρόουβ, διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος LBJ και ιστορικός, κατέληξε: «Είναι η διαφάνεια, ο απροκάλυπτος χαρακτήρας αυτού που κάνουν, σχεδόν με υπερηφάνεια — η εξαργύρωση του ίδιου του αξιώματος. Αυτό είναι που το κάνει δραματικά διαφορετικό».